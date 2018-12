Tsunami in Indonesia | è un' ecatombe

Indonesia - Tsunami fa almeno 20 morti : ANSA, - ROMA, 23 DIC - almeno 20 persone sono morte e oltre 160 sarebbero rimaste ferite in seguito a uno tsunami che ha colpito le spiagge attorno a Sunda Strait, lo stretto di mare in Indonesia che ...

Tsunami in Indonesia : almeno 20 morti e 160 feriti : Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, proprio quando in gran parte del mondo ci si prepara per le festività natalizie che dovrebbero essere foriere di pace e tranquillità, un violento Tsunami ha colpito l'Indonesia, causando almeno 20 morti e oltre 160 feriti. Un bilancio che purtroppo rischia di essere provvisorio. Lo Tsunami avrebbe colpito in particolar modo le coste attorno a Sunda Strait, tra le isole Giava e Sumatra. Secondo alcuni media ...