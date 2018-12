Tsunami in Indonesia dopo l’eruzione del vulcano Krakatoa | 160 morti e almeno 800 feriti

Indonesia - l'onda dello Tsunami si abbatte sul palco di un concerto rock : 14 morti - il video choc : Un'onda gigantesca che ha butatto giù il palco , travolgendo tutto quello che si trovava davanti. Lo Tsunami che ha colpito lo stretto della Sonda, in Indonesia , ha fatto strage tra gli impiegati della ...

Tsunami devastante in Indonesia dopo l'eruzione del Krakatoa : 168 morti e 745 feriti : Una vera e propria tragedia nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l' Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami . Sale a 168 il ...

Tsunami in Indonesia - decine di morti e centinaia di feriti. DIRETTA | : L'onda, forse provocata dall'eruzione del vulcano Krakatoa, ha colpito la costa attorno allo stretto della Sonda tra le isole Indonesia ne di Giava e Sumatra. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Tsunami in Indonesia dopo l'eruzione del vulcano Krakatoa : 168 morti e 745 feriti e 30 dispersi. Non ci sono stranieri tra le vittime : Tsunami in Indonesia, catastrofe nello stretto della Sonda tra le isole di Giava e Sumatra con le spiagge devastate. Ancora una volta l'Indonesia paga il pesante tributo di uno Tsunami. È...