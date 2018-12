Tsunami in Indonesia | almeno 20 morti e 160 feriti

Indonesia. Tsunami su spiagge : 20 morti : 02.36 Almeno 20 persone sono morte e oltre 160sarebbero rimaste ferite in seguito a uno tsunami che ha colpito le spiagge attorno a Sunda Strait, lo stretto di mare in Indonesia che separa le isole di Giava e Sumatra. Lo riporta la stampa locale citando i dati forniti dalle autorità. Secondo alcuni media, lo tsunami potrebbe essere stato provocato dalla forte attività del vulcano krakatoa.

Indonesia : sisma e Tsunami - 2.101 morti : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Medici Senza Frontiere, MSF, sta per concludere il proprio intervento di emergenza nella provincia di Sulawesi Centrale, in Indonesia , a seguito della serie di terremoti e allo ...

La FAO aiuta la popolazione indonesiana a ricostruire dopo il terremoto e lo Tsunami : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha lanciato un programma di risanamento per aiuta re più di 70.000 agricoltori e pescatori indonesiani a produrre di nuovo cibo e allevare pesce dopo la serie di disastri che poco più di un mese fa si sono abbattuti sul paese. Il terremoto più letale nel paese in oltre un decennio, lo tsunami e poi le frane hanno portato devastazione nelle case e ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : oltre 220mila persone sono ancora senza un tetto - la stagione delle piogge ostacola i soccorsi e aumenta il rischio di epidemie : Più di 220.000 persone sono ancora senza un tetto sull’isola Indonesiana di Sulawesi dopo che le loro case sono state distrutte o gravemente danneggiate dal Terremoto e dallo tsunami che hanno già causato la morte di oltre 2.000 persone. Le forti piogge cadute negli ultimi giorni sull’isola aumentano inoltre il rischio di un focolaio di malattie e ostacolano ulteriormente le operazioni di soccorso: è l’allarme di Save the Children, ...