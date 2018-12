Tsunami in Indonesia | almeno 170 morti | 745 feriti | colpite strutture turistiche

Tsunami travolge l’Indonesia - è ancora allerta : “state lontani dalle spiagge” - immediate misure di emergenza : Situazione di massima allerta in Indonesia, scossa nella notte da un violento Tsunami originato probabilmente da frane sottomarine seguite a un’eruzione di Anak Krakatau, un’isola vulcanica formatasi dal vulcano Krakatoa. Le autorità indonesiane hanno diramato una allerta invitando i residenti delle zone colpite dallo Tsunami a “stare lontani dalle spiagge“. Lo riferisce la stampa australiana. Il capo dell’agenzia ...

Indonesia - lo Tsunami inghiotte la band al concerto : Avevano appena iniziato a suonare, erano infatti al secondo brano della scaletta, quando lo tsunami si è abbatuto su di loro, Pochi istanti e la vita della band Seventeen è cambiato per sempre. L'...

Tsunami in Indonesia - immagini 23 dicembre 2018 :

Indonesia : Tsunami travolge la citta' Cilegon - l'arrivo dell'onda a un concerto [VIDEO] : L'Anak Krakatau, figlia del famoso vulcano Krakatoa, è tornato ad eruttare nel corso della notte causando un disastro nell'Indonesia sud-occidentale, tra Giava e Sumatra. Vi abbiamo mostrato...

Tsunami fa strage in Indonesia. Le autorità : "Potrebbe verificarsene un secondo" : Uno Tsunami ha colpito le spiagge indonesiane vicine allo Stretto di Sonda, che separa le isole Giava e Sumatra. Lo Tsunami è stato innescato dall'eruzione del vulcano Krakatau Child, che ha fatto crollare 430 case e nove hotel, provocando gravi danni a 10 navi e danni meno gravi a decine di altre imbarcazioni, ha riferito un portavoce dell'Agenzia per la Gestione dei Disastri Sutopo Purwo Nugroho.Il bilancio delle vittime dello Tsunami ...

