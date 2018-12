Tsunami | Farnesina attiva assistenza per italiani in Indonesia

Tsunami in Indonesia : la Farnesina attiva l’unità di crisi : “L’Unità di crisi della Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Giacarta sono attive per prestare ogni assistenza necessaria ai connazionali sul posto”. Lo riferisce un tweet del ministero degli Esteri, dopo lo Tsunami che ha colpito l’Indonesia. L'articolo Tsunami in Indonesia: la Farnesina attiva l’unità di crisi sembra essere il primo su Meteo Web.