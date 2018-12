Tragedia nel giorno del compleanno | 19enne muore in auto

Ponte Morandi - arrestate tre donne che dopo la Tragedia rubavano nelle case degli evacuati : Tre donne di 45, 36 e 18 anni erano state sorprese nei giorni immediatamente successivi alla tragedia a rubare nelle case dei cittadini genovesi evacuati.Continua a leggere

Asilo in fiamme e bambini evacuati : Tragedia sfiorata nel Napoletano : AFRAGOLA - Pomeriggio di terrore in città. Un furioso incendio è scoppiato al terzo piano dell'istituto religiose delle suore di San Giuseppe, al corso Garibaldi di Afragola. Le fiamme, come racconta ...

Tragedia a Roma - donna si getta nel Tevere : si cercano le due gemelline : Tragedia a Roma dove una donna si è gettata nel Tevere. Da quanto si apprende la donna 38 anni, si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l’allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiume all’altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia. La Procura di Roma ha avviato una indagine per ...

Tragedia nel Mediterraneo : 12 morti su una barca carica di migranti - altri 12 dispersi : Le vittime sono dieci uomini e due donne, una delle quali incinta. L'imbarcazione è stata soccorsa al largo della costa spagnola dalle autorità di Madrid. Sono 31 i sopravvissuti alla Tragedia che hanno raccontato la drammatica traversata cominciata due giorni fa dalle coste marocchine, tutti trasportati al porto di Almeria.Continua a leggere

Tragedia a Roma - donna si getta nel Tevere con le figlie di 6 mesi : recuperato solo il suo corpo : Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume. La donna si sarebbe lanciata alle 6,20 da ponte Testaccio, quartiere ...

Morto nel sonno a 20 anni - increduli gli amici - distrutta la famiglia : una Tragedia : Morto nel sonno a 20anni. Succede a Grottaglie. Gli amici hanno provato a svegliarlo, ma lui non ha risposto. Si tratta di un giovane egiziano, da diverso tempo residente in paese in provincia di Taranto, in un piccolo appartamento del centro storico che divideva con due amici. Sono stati questi ultimi a dare l’allarme, quando si sono accorti che il ventenne non dava segni di vita. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia. Sul corpo ...

Tragedia a Napoli : genitori trovano neonato privo di vita nella culla : Una vera e propria Tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una piccola creatura innocente, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Agerola, sui Monti Lattari, dove un bambino praticamente neonato è stato ritrovato morto all'interno della sua culla dai suoi genitori. Il piccolo sarebbe deceduto nel sonno nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, in circostanze che ancora devono essere ...

Tragedia nella notte : finisce con l’auto nel fosso - Daniele muore a soli 22 anni : Lo schianto a Piombino Dese, in provincia di Padova: un giovane del posto ha perso la vita. Si tratta di Daniel Brunello, 22enne. Forse una distrazione o l’alta velocità alla base della Tragedia.Continua a leggere

Tragedia a Napoli - neonato muore nel sonno : Una città sotto choc per la morte improvvisa di un neonato, deceduto questa notte nel sonno. Ad Agerola, in provincia di Napoli, l"intera comunità è sconvolta per il tragico evento. Il piccolo, primogenito di una coppia molto giovane, ha cessato di vivere poco dopo le 3 del mattino. Il padre e la madre del bambino si sono preoccupati perché il neonato non si svegliava per la poppata e solo allora si sono accorti che stava male.A nulla però sono ...

Tragedia familiare nel Salernitano : malato di Alzheimer ferisce figlio - la madre muore per lo shock : Tragedia familiare a Serre, nel Salernitano: un anziano 84enne, affetto dal morbo di Alzheimer, in preda ad un forte stato di agitazione, ha accoltellato il figlio di 56 anni. Quest’ultimo ha chiesto aiuto ai vicini che hanno immediatamente allertato il 118. La moglie dell’anziano, madre della vittima, non ha retto allo shock ed ha accusato un malore: nonostante gli immediati soccorsi, è morta per arresto cardiocircolatorio. Il ...

Neonato muore in culla - Tragedia nella notte nel Napoletano : tragedia nella notte ad Agerola, Neonato di due mesi muore nel sonno. Il piccolo, primogenito di una coppia di giovanissimi, è deceduto nella culla nel cuore della notte, a nulla sono serviti i ...

STRAGE NELLA DISCOTECA DI CORINALDO/ Ultime notizie - le indagini : ancora molti punti oscuri sulla Tragedia : CORINALDO, STRAGE alla DISCOTECA Lanterna Azzurra: le Ultime notizie e gli sviluppi delle indagini. Il 17enne indagato e interrogato: 'non sono colpevole'

Corinaldo - su Instagram il video di Benedetta morta a 15 anni nella Tragedia : Tra le vittima della tragedia di Corianaldo c’è anche Benedetta Vitali: 15 anni e il cuore pieno di sogni. Era di Fano. Ed è un imperfetto che fa male e toglie il fiato. Ancora di più a sbirciare il suo profilo Instagram invaso da migliaia di messaggi di amici, conoscenti e anche di chi è semplicemente venuto a sapere della sua morte. Lacrime di dolore per questa giovane vita spezzata che proprio nelle stories di Instagram aveva pubblicato un ...

Ancona - Tragedia nella discoteca di Corinaldo : identificato il minore che ha spruzzato lo spray : E’ stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino – che e’ residente nella provincia – e’ stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei minorenni. L'articolo ...