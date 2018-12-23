Traffico Roma del 23-12-2018 ore 08 | 30

Traffico Roma del 23-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, E REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE AUTOSTRADE CHE INTERESSANO LA CITTA’. DOMENICA DI SHOPPING NALIZIO A Roma, PER RENDERE PIÙ FLUIDO IL Traffico CITTADINO OGGI DOMANI E IL GIORNO DELLA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE MENTRE RISULTA ANCORA DIFFICOLTOSO IL TRANSITO SUL TRATTO LAZIALE DELL’AUTOSOLE DOVE IL Traffico E’ FORTEMENTE RALLENTATO IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD ED ANAGNI CON TEMPI DI PERCORRENZA DI CIRCA 3 ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, E’ TORNATO A SCORRERE REGOLARMENTE IL Traffico SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE , MA ANCHE SULLA TANGENZIALE ST IL Traffico AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE MENTRE RISULTA ANCORA DIFFICOLTOSO IMMETTERSI SULLA Roma NAPOLI PER CHI SI TROVA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD , DOVE SI STA IN CODA DA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE SI TA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA PER Traffico E UN INCIDENTE MENTRE IN IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA L’ARDEATINA E LA RomaNINA CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINOTRA LA CRISTOFORO ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 17 : 00 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 16.15 mave SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DEL Traffico INTENSO SI TA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E IL BIVIO PER LA Roma NAPOLI E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO ALTRO INCIDENTE IN CENTRO, SU VIALE DEL MURO TORTO A ASALIRE VERSO ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 16.15 mave SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DEL Traffico INTENSO SI TA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E IL BIVIO PER LA Roma NAPOLI E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO ALTRO INCIDENTE IN CENTRO, SU VIALE DEL MURO TORTO A ASALIRE VERSO ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, MOLTO Traffico E’ SEGNALATO AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E IL BIVIO PER LA Roma NAPOLI RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA A24 CODE PER INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA PONTINA E L’ USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E VIA SALARIA. PER UN INCIDENTE RIMOSSO, AVVENUTO SULLA A1 Roma NAPOLI, LUNGHE CODE ANCORA DA SEGNALARE TRA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA PONTINA E L’ USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E VIA SALARIA. PER UN INCIDENTE RIMOSSO, AVVENUTO SULLA A1 Roma NAPOLI, LUNGHE CODE ANCORA DA SEGNALARE TRA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA PONTINA E L’ USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E VIA SALARIA. PER UN INCIDENTE RIMOSSO, AVVENUTO SULLA A1 Roma NAPOLI LUNGHE CODE ANCORA DA SEGNALARE TRA TIVOLI ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO CON CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA PONTINA E L’ USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E VIA SALARIA. PER UN INCIDENTE RIMOSSO, AVVENUTO SULLA A1 Roma NAPOLI LUNGHE CODE ANCORA DA SEGNALARE TRA TIVOLI ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO. POTENZIATO QUEST’OGGI IL SERVIZIO PER LE LINEE BUS DEL CENTRO. IN STRADA DA OGGI A LUNEDÌ 24 DICEMBRE ANCHE LA NAVETTA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. AL CENTRO AL RIONE TREVI RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA RASELLA TRA VIA DELLE QUATTRO FONTANE E VIA DEL BOCCACCIO. POTENZIATO QUEST’OGGI IL SERVIZIO PER LE LINEE BUS DEL CENTRO. IN STRADA DA OGGI A LUNEDÌ 24 DICEMBRE ANCHE LA NAVETTA ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RESTA DECISAMENTE SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. NEL QUARTIERE MONTESACRO PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA CHIUSO IL TRATTO DI VIA VAL DI FIEMME. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LOCALI LINEE BUS 82 E 338. CHIUSO AL Traffico PER UNA VORAGINE, INVECE, IL TRATTO DI ...
Traffico Roma del 22-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 22 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RESTA DECISAMENTE SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. NEL QUARTIERE MONTESACRO PER LAVORI SULLE CONDUTTURE DELL’ACQUA CHIUSO IL TRATTO DI VIA VAL DI FIEMME. DEVIAZIONI ANCHE PER LE LOCALI LINEE BUS 82 E 338. CHIUSO AL Traffico PER UNA VORAGINE, INVECE, IL TRATTO DI ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 08 | 30
VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 23-12-2018 ore 08:30 (Di domenica 23 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE RomaNA. DA IERI E SINO ALLE 20:30 DEL 24 DICEMBRE ALL’INTERNO DELLA ZTL FASCIA VERDE BLOCCO DEL Traffico PER VEICOLI PIÙ INQUINANTI: CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0-1 – AUTOVEICOLI A BENZINA “PRE-EURO1 ED EURO 1” – AUTOVEICOLI A DIESEL “PRE-EURO1, EURO1 ED EURO 2” A SAN LORENZO RIMANE CHIUSA AL Traffico VIA DEI MARRUCINI, NEL TRATTO VIA DEI RAMNI-VIA TIBURTINA, PER LA CADUTA DI UN MURO DI CONTENIMENTO DI VILLA MERCEDE. OGGI E I GIORNI DI NATALE E DI SANTO STEFANO PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI. DIVERSE QUINDI LE LINE BUS DEVIATE: – LINEA 51 (CIRCOLARE) – LINEA 75 – LINEA 85 – LINEA ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 23-12-2018 ore 08:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2018 ore 08:30', su #spreaker… - romatoday : roma Blocco auto: anche domenica stop ai veicoli più inquinanti nella Fascia Verde -
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