Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Ciclismo – Si è spento a 106 anni Francesco Meneghello : il ciclista che Bartali chiamò al Tour de France del 1937 : Si è spento a 106 anni Franceso Meneghello, il ciclista che nel 1937 fu chiamato ad affiancare Gino Bartali nella squadra nazionale che affrontava il Tour de France Alla straordinaria età di 106 anni, si è spento Francesco Meneghello, il ciclista che nel 1937 fu chiamato ad affiancare Gino Bartali nella squadra nazionale che affrontava il Tour. Originario della Calcara di Monte di Malo, da 80 anni risiedeva a Schio, prima a Magrè e poi in ...

Tour de France 2019 - i partecipanti già confermati e quelli in dubbio. Nibali e Aru sfideranno Froome - Thomas ed i francesi : L’anno volge al termine, una nuova stagione per il ciclismo internazionale si appresta ad iniziare. Arrivano giorno dopo giorno le prime conferme sulle partecipazioni alle corse per quanto riguarda i migliori ciclisti al mondo nel 2019: tempo di programmazione questo che anticipa le festività. Se per il Giro d’Italia sono già tantissimi i nomi certi al via, più difficile è stilare una startlist provvisoria per il Tour de France ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Mi rimetto in gioco. Tour de France più adatto a me - ma il Giro… Debutterò a Maiorca” : La UAE Emirates sta svolgendo il ritiro pre-stagionale a Tarragona (Spagna), Fabio Aru sta scaldando la gamba in visto di un’annata importante per la sua carriera: il Cavaliere dei Quattro Mori deve riscattare un 2018 da incubo e spera in un pronto rilancio, il sardo possiede il talento per emergere e vuole assolutamente lasciarsi alle spalle dodici mesi particolarmente difficili. Il 28enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ...

LIVE Tours-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-1 - i francesi pareggiano : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Tours-Perugia, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Block Devils volano in Francia per andare a caccia della seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale dopo quella ottenuta all’esordio contro la Dinamo Mosca. I ragazzi di Lorenzo Bernardi partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare un ...

Ciclismo – Fabio Aru al Tour de France 2019? Il direttore sportivo della UAE Emirates dà un indizio importante : Fabio Aru potrebbe disputare il Tour De France 2019, il ciclista sardo considerato dal suo direttore sportivo una buona pedina da schierare alla Grande Boucle Al contrario di Vincenzo Nibali, che ha rivelato tutti i suoi appuntamenti della prossima stagione (VEDI QUI), rimangono sconosciuti gli obiettivi di Fabio Aru nel 2019. Il direttore sportivo della UAE Emirates, Joxean Fernández Matxin, però fa trapelare alcuni dettagli interessanti ...

Ciclismo – Regalo di Natale commovente per Thomas : il britannico riceve un nuovo trofeo del Tour de France dopo il furto dello scorso ottobre [VIDEO] : Speciale sorpresa per Geraint Thomas questa mattina: consegnato un nuovo trofeo del Tour de France al britannico del Team Sky Domenica speciale per Geraint Thomas: il ciclista britannico del Team Sky ha ricevuto una fantastica sorpresa, un Regalo di Natale anticipato, inaspettato e graditissimo. Thomas è stato ospite di Sunday Brunch, un programma televisivo della BBC, durante il quale è stato incredibilmente sorpreso: il britannico ha ...

