Torino | indagato ex parroco della chiesa Gran Madre di Dio | 2 milioni di euro in Svizzera

Blastingnews

: RT @leggoit: Torino, indagato ex parroco della Gran Madre: le offerte dei fedeli sul conto in Svizzera da due milioni - Sampfan : RT @leggoit: Torino, indagato ex parroco della Gran Madre: le offerte dei fedeli sul conto in Svizzera da due milioni - ribellioni : Quasi due milioni e mezzo in un conto in Svizzera: indagato l'ex parroco della Gran Madre a Torino. repubblica. it - luigidifede11 : Indagato l'ex parroco della Gran Madre di Torino : aveva accumulato in Svizzera 2,4 milioni di euro - Quotidiano Pi… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Aveva depositato una somma di denaro vicina ai 2diDon Alessandro Menzio (76enne), ex, ormai in pensione,di Dio a. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il sacerdote avrebbe acquisito l'ingente somma di contante con le offerte dei fedeli, depositandoli quindi all'estero. Non appena però il religioso è andato in pensione, questi soldi sono comparsi su un conto corrente di una banca italiana. Proprio questa operazione ha portato i militari delle Fiamme Gialle del capoluogo piemontese ad aprire un fascicolo di indagine per appropriazione indebita nei confronti del sacerdote e anche di suo fratello.Indagini scattate nel 2016 Tutta l'indagine è cominciata nel 2016, proprio quando il religioso, ormai anziano, andò in pensione. Il rientro dall'estero di tutto quel denaro ha ovviamente insospettito gli agenti, come ...