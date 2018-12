Top Ten | gli album che hanno segnato il nostro 2018

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2018 in DIRETTA : seconda manche. Duello Hirscher-Kristoffersen. Vinatzer fuori - Moelgg e Razzoli da Top ten! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom di sci alpino, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 maschile. Sulla splendida pista 3-Tre, il celebre “Canalone Miramonti”, andrà in scena la tanto attesa gara tra i pali stretti, sotto le luci dei riflettori, per uno spettacolo davvero incredibile sulle nevi italiane. Su un tracciato preparato in maniera impeccabile dagli organizzatori, Marcel Hirscher è rimasto ...

LIVE Sci alpino - Slalom Courchevel 2018 in DIRETTA : seconda manche - tutte contro Mikaela Shiffrin! Costazza da Top ten : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello speciale di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla pista francese tutte le protagoniste del Circo Bianco andranno alla caccia della dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin che, oltre ad aver vinto il gigante di ieri, questa mattina ha chiuso la prima manche al primo posto, con appena 4 centesimi su Petra Vlhova, mentre al terzo posto troviamo Bernadette ...

Ecco come uno sconosciuto videogioco indie è riuscito a guadagnarsi un posto nella Top Ten dei titoli più giocati di Steam : Steam propone diverse classifiche che sintetizzano l'andamento dei videogiochi pubblicati sulla piattaforma in base alla loro popolarità, al loro numero di giocatori ma anche in base al numero di inserimenti nella lista dei desideri degli utenti, come vi avevamo raccontato qualche giorno fa in relazione a Sekiro.Di recente una di queste classifiche ha colto l'interesse dei più curiosi, poiché al decimo posto della lista dei videogiochi più ...

Matteo Berrettini e Vincenzo SanTopadre lanciano una tennis Academy a Roma : 'Il suo difetto è che a volte è anche troppo puro, vive nel suo mondo ideale', suggerisce il primo allievo, Matteo Berrettini, presente e futuro del tennis italiano coi suoi appena 22 anni, che ha ...

Matteo Berrettini e Vincenzo SanTopadre lanciano una tennis Academy a Roma : Bel Poggio, spicchio di felicità tennistica di quattro ettari a Settebagni, con quattro campi in terra e quattro in veloce indoor, racconta la storia della Rome tennis Academy che sarà ultimata a giugno, ma è già attiva “dalla mattina a quando vogliono i ragazzi, è una struttura solo per loro, senza soci, solo agonisti, è un’accademia pura”. È una evoluzione della scuola ...

Salto – Fis Cup : Federico e Francesco Cecon nella Top Ten in Utah : Federico e Francesco Cecon ancora nella top ten nel secondo appuntamento di Fis Cup in Utah Un’altra gara da protagonisti per Federico Cecon e Francesco Cecon, impegnati nel secondo appuntamento di Fis Cup sul trampolino HS100 dello Utah Olympic Park. Il successo è andato allo svizzero Luca Egloff con 268,2 punti davanti al giapponese Hiroaki Watanabe con 263,9 punti e allo statunitense Casey LArson con 255,2, mentre i due ...

Tennis – Barazzutti elogia il tennis italiano : “è in buona salute! Fognini da Top 10 - Cecchinato può fare l’impresa” : Corrado Barazzutti esalta il livello del tennis italiano, e svela gli obiettivi di Fognini, Cecchinato e Berrettini per un 2019 da protagonisti La fine dell’anno si avvicina e per tutti è tempo di tirare le somme di tutto quello che è accaduto in questo lungo 2018. Anche il capitano dell’Italia, Corrado Barazzutti, ha fatto il punto sulla stagione appena passata nel corso di un’intervista rilasciata al sito della ...

Napoli - i tre assi di Ancelotti : Milik - Insigne e Mertens al Top : Il primo segno inconfondibile della mano di Ancelotti è nel passaggio dal tridente all'attacco a due. Addio alle frecce che viaggiano sulle corsie esterne e spazio a due punte che dialogano nello ...

Snowboard – Opening femminile a Cervinia : splendida partenza per l’Italia! Moioli - Brutto e Belingheri nella Top 5 : L’Italia parte forte nell’Opening di Snowboardcross femminile a Cervinia: Moioli, Brutto e Belingheri nella top 5, qualificata alle finali di venerdì anche Francesca Gallina La partenza è ottima e più di così era impossibile chiedere. nella tappa inaugurale di Cervinia, le azzurre dello Snowboardcross danno spettacolo nelle qualificazioni e in tre si piazzano nella top 5 della graduatoria: la campionessa olimpica Michela ...

Sci alpino - prima vittoria in carriera per Kranjec a Saalbach : De Aliprandini agguanta la Top ten : A Saalbach è il gigante delle sorprese, primo trionfo di Kranjec mentre Hirscher chiude solo sesto. De Aliprandini miglior azzurro con il suo nono posto È il gigante delle sorprese. A Saalbach, dove si è recuperata la gara cancellata a inizio stagione a Sölden, l’ordine d’arrivo è completamente inedito, innanzitutto perché davanti a tutti non c’è Marcel Hirscher, solo sesto dopo sei vittorie consecutive. A trionfare per ...

Nature - il genetista del Dna modificato nella Top-ten del 2018 : Apre la classifica il fisico Yuan Cao , del Massachusetts Institute of Technology, Mit,, che a 21 anni ha dimostrato che il materiale pi sottile del mondo, il grafene, anche un ottimo conduttore ...

Dalla superconduttività alla modifica dei geni umani : ecco la Top Ten degli scienziati che si sono distinti nel 2018 : Pubblicata l’edizione 2018 di “Nature’s 10“, l’elenco stilato da Nature che riunisce le dieci persone che si sono distinte quest’anno nel panorama scientifico: “Quest’elenco include una serie di persone che sono state al centro delle più grandi storie di scienza quest’anno, dalle scoperte sulla superconduttività a uno studio, fortemente criticato, per modificare i geni umani“, ha ...