Todibo | la Juventus gioca d' anticipo Superato il Napoli

Calciomercato Juventus - rivoluzione in difesa : interessano de Ligt e Todibo (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Uno degli obiettivi principali del club bianconero è quello di rinnovare la difesa, visto il fatto che la maggior parte degli elementi che compongono il reparto difensivo bianconero hanno superato i trent'anni. Inoltre, come riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", Mehdi Benatia potrebbe essere ceduto a gennaio. Su di lui, infatti, ci ...

Borussia e Schalke vogliono Benatia : Juventus su Todibo : Fabio Paratici , responsabile dell'area sport juventina, insiste anche sul 18enne Jean-Clair Todibo . Il francese, rivelazione della Ligue 1 prima di finire fuori rosa per motivi contrattuali, non ...

Calciomercato Inter - sfida alla Juventus per Tonali - Andersen e Todibo : Calciomercato Inter – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno […] L'articolo Calciomercato Inter, sfida alla Juventus per Tonali, Andersen ...

Juventus - per Todibo il tempo stringe : TORINO - Paul Pogba e Isco sono due emblemi di top player che possono diventare più appetibili e quindi acquistabili a seguito di attriti con i rispettivi club e/o incomprensioni con i rispettivi ...

Juventus : avanti per Pogba - De Ligt e Todibo : La Juventus insiste per Paul Pogba : continuano i contatti con l'agente Mino Raiola . Il Polpo è il grande obiettivo e i dirigenti bianconeri, soprattutto dovessero prolungarsi i tempi di recupero di ...

Juventus - che braccio di ferro per Todibo : TORINO - 'Todibo non lascerà mai Tolosa prima di giugno, mai. Non è una questione di prezzo' , assicura a Tuttosport Olivier Sadran , il presidente del club transalpino. Già, il Tolosa, uno dei ...

Calciomercato - è sfida Inter-Juventus-Napoli : lotta per Tonali - Andersen e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus-Napoli: lotta per Tonali, ...

Calciomercato - è sfida Inter-Juventus : lotta per Tonali - Anderson e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus: lotta per Tonali, Anderson e ...

Juventus - Todibo per Benatia : via al piano di Paratici : Juventus-Todibo- La Juventus medita sui prossimi affari di mercato e si prepara a vivere una parte d’assoluta protagonista. Cosa potrebbe cambiare nella nuova Juventus targata Paratici? Come noto, l’imminente sessione di mercato potrebbe sancire la separazione dai colori bianconeri di Benatia. Il difensore marocchino potrebbe chiedere di essere ceduto per recitare una parte da protagonista […] L'articolo Juventus, Todibo per ...

Calciomercato Juventus - contatti per il giovane Todibo del Tolosa : Primo posto in campionato con sei punti di vantaggio sul Napoli e un punteggio da record, la Juventus comanda anche il girone di Champions League agevolmente nonostante l'ultima sconfitta contro il ...