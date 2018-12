Thief of Thieves | Recensione | Trailer e Gameplay

Thief OF THIEVES SEASON ONE GRATIS con XBOX GAME PASS : A grande sorpresa Microsoft in occasione dell’X018, ha rilasciato GRATUITAMENTE la prima stagione di THIEF of THIEVES per i possessori di un abbonamento XBOX GAME PASS, uno stealth GAME tratto dalla serie a fumetti di Robert Kirkman. THIEF of THIEVES disponibile da oggi con la prima stagione Se siete abbonati al servizio XBOX GAME PASS, potete scaricare il primo episodio di THIEF of THIEVES su XBOX One senza costi aggiuntivi. ...