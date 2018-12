Terremoto | tre scosse nel cuore dei Balcani | epicentro tra Serbia e Romania | paura a

Terremoto Serie C - tre club pronti a non scendere in campo [NOMI e DETTAGLI] : Non solo Pro Piacenza e Reggina, un altro club dovrebbe non scendere in campo nel prossimo weekend di Serie C e causa dei gravi problemi economici e del mancato pagamento degli stipendi, stiamo parlando del Matera: “L’AIC e i calciatori professionisti attualmente tesserati per il Matera Calcio S.r.l., denunciano la propria inaccettabile e insostenibile condizione lavorativa. I calciatori ancor oggi non hanno ricevuto il pagamento ...

Terremoto sotto il Monte Rosa - la terra ha tremato a Macugnaga : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Terremoto sotto il Monte Rosa, ...

La Sicilia trema : 3 scosse di Terremoto nel palermitano : Palermo – trema la terra in provincia di Palermo. Dalla tarda serata di ieri alle prime ore di questa mattina sono tre le scosse di terremoto registrate dai sismografi dell’Ingv, tutte con epicentro sulle Madonie. La prima alle 21.50 di ieri sera, di magnitudo 3, con epicentro a due chilometri da Gangi e a sette da Petralia Soprana e Geraci Siculo. La seconda scossa alle 5.14 di oggi, con magnitudo 3.5, la terza alle 5.43, con ...

Terremoto in Nuova Caledonia - tre scosse in sequenza : la più violenta di magnitudo 7.5 : Gli abitanti più vicina alla costa sono stati invitati ad allontanarsi e a raggiungere luoghi sopraelevati

Terremoto - due spaventose scosse in Nuova Caledonia : pericolo tsunami. In arrivo onde fino a tre metri - coste evacuate : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 15:18 ora locale (le 5:18 in Italia) al largo della Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale. È stata diramata...

Terremoto fra L'Aquila e Frosinone scossa M 3.1/ Ultime notizie Ingv - Lazio e Abruzzo tremano ancora - IlSussidiario.net : Terremoto fra L'Aquila e Frosinone scossa M 3.1. Ultime notizie Ingv, Lazio e Abruzzo tremano ancora: sisma registrato alle ore 8:30

Terremoto magnitudo 3 - 2 tra Bologna e Pistoia. Trema anche Napoli : scossa con epicentro il cono del Vesuvio : Tre scosse di Terremoto sono state registrate nella notte in provincia di Bologna, nell'Appennino, tutte con epicentro 5 chilometri a sud est da Castel d'Aiano, Bologna, e 16 da Sambuca Pistoiese, ...

La terra trema : scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 nella notte : Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato all’1:06 tra le province di Bologna e Pistoia. Il sisma ha avuto ipocentro...

