Tennis | Andy Murray | “Sto pensando di arrivare a Brisbane molto presto | probabilmente una

oasport

: #tennis Andy #Murray non vede l'ora di tornare a giocare. Lo vedremo a Brisbane a fine dicembre e capiremo le condi… - OA_Sport : #tennis Andy #Murray non vede l'ora di tornare a giocare. Lo vedremo a Brisbane a fine dicembre e capiremo le condi… - TennisWorldit : Andy Murray ha intenzione di arrivare a Brisbane con largo anticipo - TennisWorldit : La proposta di Andy Murray:'Coaching avversario durante i medical time out' -

(Di domenica 23 dicembre 2018) “Stodiuna settimana prima dell’inizio del torneo”. Con queste parole sul proprio profilo socialha espresso tutta la sua voglia di tornare a calcare i campi dapiù prestigiosi ed essere tra i protagonisti dopo i tanti problemi fisici. Il 31enne scozzese, ex numero 1 del mondo, reduce da un intervento chirurgico all’anca a gennaio, ha faticatoa trovare la condizione giusta disputando nel 2018 solo sei tornei, ultimo dei quali a Shenzhen (Cina) a settembre.però non vuol certo stare a guardare e dunque non vede l’ora di prendere parte al “International”, uno dei tre appuntamenti che inaugurano il calendario ATP a partire dal 31 dicembre, per proiettarsi nel migliore dei modi agli Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Di sicuro, vedere i suoi rivali Novak ...