Tapiro d' oro a Maurizio Arrivabene per non aver vinto il mondiale

F1 – Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro alla Ferrari! Arrivabene : “la Mercedes ce le ha cantate ma…” : Striscia la Notizia consegna il Tapiro d’Oro alla Ferrari. Maurizio Arrivabene risponde alle pungenti affermazioni di Valerio Staffelli sul finale di stagione della scuderia di Maranello Curiosa visita in casa Ferrari proprio sotto Natale. La scuderia del Cavallino ha ricevuto in dono un simpatico Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, per ‘omaggiare’ il pessimo finale di stagione della rossa. Com’è ormai noto, ...

Serie A Sampdoria - Tapiro d'oro a Ferrero : «La giustizia trionferà» : GENOVA - A Striscia la Notizia, stasera, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero riceverà un doppio "Tapiro d'oro", dopo il sequestro di beni per 2,6 milioni di euro da parte della Guardia di ...

Tapiro d'oro per Jury Chechi - il ginnasta non è stato invitato al 150°anniversario della Federazione Ginnastica d'Italia : Jury Chechi 'dimenticato' dalla Federazione Ginnastica d'Italia, l'ex ginnasta non è stato invitato al 150°anniversario ed ha ricevuto il Tapiro d'oro Jury Chechi nonostante abbia dato il suo ...

Higuain riceve il Tapiro d’oro - Staffelli punge l’argentino : “ma lei è a posto col permesso di soggiorno?” : Striscia La Notizia: Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Gonzalo Higuain Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Gonzalo Higuain riceve il suo secondo Tapiro d’oro dopo l’espulsione e il rigore sbagliato contro la Juventus. “È successo così, sono una persona con questo carattere“. Replica all’inviato di Striscia, Valerio Staffelli, l’attaccante del Milan. Alla domanda ...

Filippo Magnini - Tapiro d'oro per la squalifica di 4 anni : ... 'Forse ho vinto un'altra medaglia, un altro record, fatto con il mio amico , Michele Santucci, nuotatore, condannato anche lui a 4 anni, , perché al mondo non è mai successo che due atleti con tutti ...

Antonella Clerici - Tapiro d’oro dopo le frasi sulla Prova del cuoco : "Ho parlato di pancia" : La conduttrice di Portobello ha ricevuto il premio del tg satirico dopo i commenti sul calo di ascolti dell'attuale edizione