Supercoppa italiana | la Junior Fasano cede al Pressano

Supercoppa italiana : Milan vs Juventus il 16 gennaio : Il giorno in cui verrà disputata la partita valida per la 31A edizione della Supercoppa Italiana si avvicina inesorabilmente sempre più. Come accaduto nel 2016 si affronteranno nuovamente i campioni d'Italia della Juventus e gli sfidanti del Milan. Stavolta la partita calcistica verrà giocata il 16 gennaio in Arabia Saudita, alle ore 18:30 italiane, e per la precisione nella città di Gedda, al King Abdullah Sports City Stadium. Le due tifoserie ...

Supercoppa italiana 2018 - Juventus-Milan/ La gara si giocherà il 16 gennaio a Gedda - IlSussidiario.net : La Supercoppa Italiana 2018, Juventus-Milan, si giocherà il 19 gennaio prossimo al King Abdullah Sports City Stadium negli Emirati Arabi a Gedda.

Supercoppa italiana Juventus Milan - si gioca a Jeddah il 16 gennaio : Supercoppa Italiana, Juventus Milan IN ARABIA– Per la decima volta nella sua storia, la Supercoppa Italiana verrà assegnata all’estero. A soli due anni di distanza dall’ultima volta, si giocò a Doha con vittoria del Milan sulla Juventus ai rigori, la gara verrà disputata in territorio straniero: Jeddah (Arabia Saudita). Milan e Juventus torneranno a giocarsi la Supercoppa, con i […] L'articolo Supercoppa Italiana Juventus Milan, si gioca a ...

Supercoppa italiana - Juventus-Milan il 16 gennaio in Arabia Saudita : La finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan si disputerà il 16 gennaio a Jeddah in Arabia Saudita. E' arrivata l'ufficialità attraverso un comunicato delle Lega Calcio: ''La gara per l'...

Milan e Juventus giocheranno la finale di Supercoppa italiana il 16 gennaio in Arabia Saudita : La Lega Serie A ha comunicato che la finale di Supercoppa italiana si giocherà il 16 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita, nel “King Abdullah Sports City Stadium”. La partita, disputata da Milan e Juventus, si giocherà alle 20.30 locali (quando in

La Supercoppa italiana si giocherà il 16 gennaio a Gedda : Adesso è ufficiale: la prossima Supercoppa italiana verrà assegnata a Gedda, in Arabia Saudita, il 16 gennaio 2019. In campo i campioni d'Italia della Juventus e il Milan , finalista della scorsa ...

Calcio - Supercoppa italiana 2018 : programma - orari e tv. Si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita : Ora è ufficiale. Il primo trofeo di questa stagione calcistica in Italia, ovvero la Supercoppa Italiana 2018, si disputerà a Jeddah in Arabia Saudita il 16 gennaio. La Juventus, vincitrice dello Scudetto, e il Milan, finalista della Coppa Italia e sconfitto proprio dai bianconeri nella Finale dell’Olimpico a Roma, si affronteranno al “King Abdullah Sports City Stadium” alle 18.30 (ora Italiana, alle 20.30 ora locale). Una grande classica ...

Supercoppa italiana 2019 - Juve Milan in Arabia Saudita : ufficiali data e orari : Ora è ufficiale: la partita valida per la Supercoppa italiana tra Juventus e Milan si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita . Lo ha reso noto la Lega Serie A in un comunicato. La trentunesima edizione ...

Supercoppa italiana - Juventus-Milan : data - luogo - modalità di svolgimento - diretta tv e premi : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan – La gara per l’aggiudicazione della Supercoppa Italiana 2018/2019, trentunesima edizione del trofeo, si disputerà a Jeddah (Arabia Saudita), al “King Abdullah Sports City Stadium”, mercoledì 16 gennaio 2019, con inizio alle ore 20.30 locali (18.30 ora Italiana). La gara verrà disputata tra le Società: JUVENTUS Football Club S.p.A. Campione d’Italia 2017/2018 Associazione Calcio MILAN S.p.A. ...

Supercoppa italiana - ufficiali data e luogo di Juventus-Milan : i dettagli : Supercoppa Italiana, Juventus e Milan si daranno battaglia per contendersi il primo trofeo della stagione in una gara secca ad alta tensione Ora è ufficiale: la sfida della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si giocherà a Gedda, in Arabia Saudita. Lo ha reso noto la Lega Serie A in un comunicato. La trentunesima edizione del trofeo andrà in scena mercoledì 16 gennaio al ‘King Abdullah Sports City Stadium’, con inizio alle ...

Calcio a 5 - Supercoppa italiana 2018 : Acqua&Sapone-Lollo Caffè Napoli 4-1 - Leandro Cuzzolino decisivo al Palacus Santa Filomena : Al Palacus Santa Filomena di Chieti trionfo dei campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Unigross nella Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5. Gli abruzzesi hanno rispettato il pronostico e si sono imposti con il punteggio di 4-1 contro la Lollo Caffè Napoli per effetto della doppietta di un grandissimo Leandro Cuzzolino, di Marco Ercolessi e di Gabriel Lima. La marcatura partenopea del croato Franko Jelovcic non ha cambiato la ...

Calcio a 5 - Supercoppa italiana 2018 : Acqua&Sapone Unigross-Lollo Caffè Napoli - campioni d’Italia favoriti per il successo finale : Ci siamo. Domani alle ore 20.30 andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5 tra l’Acqua&Sapone Unigross e il Lollo Caffè Napoli. Al Pala Santa Filomena di Chieti ci attende una sfida decisamente interessante in cui i campioni d’Italia partono coi favori del pronostico, avendo grandi qualità ed esperienza, ma non potendosi permettere di sottovalutare l’avversario. Gli uomini di Tino Perez, reduci dalla ...

Supercoppa Italiana; Sicuri che l’Arabia Saudita sia la scelta migliore? : Il prossimo 16 gennaio si giocherà, finalmente, la Supercoppa italiana. Se la contenderanno la Juventus, vincitrice del campionato e della Tim cup, e il Milan, che perse in finale di Tim cup contro i bianconeri lo scorso maggio. Le due squadre si sono affrontate anche due stagioni fa, a Doha, ed ebbero la meglio, ai rigori, i rossoneri di Montella.Questa edizione della Supercoppa sarà la decima della storia a giocarsi fuori dai confini ...

Calcio a 5 - Supercoppa italiana 2018 : Acqua&Sapone-Napoli. Programma - orario e tv : L’attesa Supercoppa Italiana 2018 di Calcio a 5 tra Acqua&Sapone Unigross e Lollo Caffè Napoli è prossima ad andare in scena venerdì 30 novembre. Originariamente la data era quella del 1° ma il doppio impegno amichevole della Nazionale Italiana di futsal di Roberto Menichelli a Minsk contro la Bielorussia ha portato ad un cambiamento del Programma iniziale. Infatti il match si disputerà questo venerdì alle ore 20.30 preso il Pala Santa ...