Storie del primo anno di WTCR | DG Sport e TSR riportano le Peugeot in pista

“La prima volta” – Le Storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della dodicesima puntata di domenica 23 dicembre ...

Dodi Battaglia - sorpresa a Storie Italiane : l'ex Pooh si commuove per il messaggio del figlio : sorpresa in diretta per Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, ospite oggi a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1. Il figlio Daniele, conduttore radiofonico, ha inviato uno spassoso ...

Le Storie e le vittorie della Grande Guerra vedono nuova luce a Roma : Dopo otto mesi di lavori, vedono finalmente nuova luce gli affreschi celebrativi delle vittorie della Grande Guerra, presenti nella Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra a Roma. Il restauro è stato effettuato con la supervisione della Soprintendenza Speciale di Roma, da restauratori specializzati nelle tecniche dell'affresco.Il lavoro è stato possibile grazie al Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ...

Lavoro : Storie di Donne edizione 2018 - Annalisa Monfreda 'Donna dell'anno' : Roma, 17 dic. (Labitalia) - Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna, è la 'Donna dell'anno[...]

Ascolti tv - delusione Leosini : Storie Maledette si ferma al 5% e resta fuori dal podio : La puntata speciale sulla strage di Erba non convince il pubblico, mentre "Che tempo che fa" dilaga su Rai 1

Viaggio nei sentimenti dell'emigrazione - tra Storie e ricordi : ... " Un popolo di lavoratori, un popolo intelligente che con niente ha cresciuto una famiglia, ha creato tante imprese; un popolo molto apprezzato nel mondo della scuola, della scienza e della medicina"...

Programmi TV di stasera - domenica 16 dicembre 2018. Su Rai3 «Storie Maledette – Nel cuore ferito della strage di Erba» : Franca Leosini Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Ospiti d’eccezione di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio saranno Piero Angela e Laura Pausini. In studio anche Biagio Antonacci che dopo il successo del duetto con Laura Pausini: Il coraggio di andare nel 2019 girerà tutta Italia con la cantante nel tour Laura Biagio – Stadi 2019 . A Che Tempo Che Fa anche Paola Cortellesi e Stefano Fresi che il 27 dicembre saranno nelle sale con il fantasy “La ...

MTV Best Of 2018 : è tempo di votare le canzoni più belle dell’anno sulle nostre Instagram Stories : Come ogni giovedì è tempo di nuove sfide The post MTV Best Of 2018: è tempo di votare le canzoni più belle dell’anno sulle nostre Instagram Stories appeared first on News Mtv Italia.

Storie; Si é spento Sigaro - figlio della nostra stessa rabbia : Si è spento Angelo Conti, meglio conosciuto come Sigaro, storica voce della Banda Bassotti, gruppo che ha fatto la storia della musica impegnata in Italia.Si è spento l’altro ieri, all’età di 62 anni, Angelo Conti, meglio conosciuto come Sigaro, storica voce della Banda Bassotti, band Combat-Rock romana che ha fatto la storia della musica impegnata in Italia.Per tutto il mondo della sinistra extraparlamentare, dei centri sociali e di chi si ...

Ecco i quattro vincitori del Concorso “Storie di Economia Circolare” : Un servizio radiofonico di Valerio Maggio sul legno di scarto trasformato in mobili d’arredamento da migranti richiedenti asilo della falegnameria sociale K_Alma; un video di Flavio La Franca sul progetto The Circle che utilizza acqua di allevamento delle carpe purificata per irrigare vegetali; le immagini di Davide Lanzilao e Veronica Di Benedetto Montaccini sull’eco-villaggio realizzato dall’associazione no profit Panta-Rei; le parole di Marta ...

Ecco i quattro vincitori del Concorso 'Storie di Economia Circolare' : ... direttore generale di Ecodom - Anche se nel nostro Paese manca ancora una normativa che sostenga realmente l'Economia circolare, ci sono molte realtà che lavorano secondo principi di sostenibilità". ...

Fare libri lontano dalle capitali dell'editoria : Storie da Nord a Sud : Sebbene ultimamente si sia aperta anche al resto del mondo, Gran vía è specializzata in autori latinoamericani e spagnoli . Cosa più interessante ancora: della Spagna tocca tutte le lingue; non solo ...

Ancona - chi sono i morti nella discoteca «Lanterna Azzurra» : le Storie delle vittime : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nel locale a Madonna del Piano di Corinaldo. sono cinque minorenni (due ragazzi e tre ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per accompagnare la figlia

Il calcio - la ginnastica - la prima volta in discoteca : volti e Storie delle vittime di Corinaldo : Eleonora Girolimini aveva accompagnato al concerto la figliadi 12 anni. È finita in u nmodo tremendo: è morta travolta dalla folla mentre tentava di mettere in salvo la piccola. Mattia...