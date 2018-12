Star Citizen | i sostenitori possono testare l' Alpha 3 4

Star Citizen continua a essere sommerso di denaro : Cloud Imperium Games riceve altri 46 milioni di dollari da un investitore privato : Come se Star Citizen non avesse raccolto già abbastanza denaro dai milioni di giocatori che lo hanno finanziato tramite crowfunding, è notizia di oggi che un investitore privato ha versato nelle casse di Cloud Imperium Games altri 46 milioni di dollari, che si sommano agli altri già accumulati fino a questo momento dagli sviluppatori.Come riporta Gamasutra questo enorme finanziamento proviene dalle tasche di Clive e Keith Calder, rispettivamente ...

Squadron 42 : la componente single player di Star Citizen arriverà durante l'estate del 2020 : Come segnala Polygon, Chris Roberts, creatore del progetto Star Citizen, ha annunciato che la sua organizzazione ha ricevuto $ 46 milioni di investimenti privati. Insieme a questo annuncio arriva una finestra di lancio per la componente single-player del gioco, Squadron 42. Squadron 42 è ora previsto in uscita nell'estate del 2020, più di otto anni dopo l'inizio la sua campagna KickStarter. I 46 milioni di dollari da poco arrivati serviranno ...

Star Citizen : due video mostrano le nuove feature in arrivo mentre prosegue il processo contro Crytek : Cloud Imperium Games ha pubblicato oggi due video che mostrano in azione le nuove feature in arrivo per Star Citizen, dandoci inoltre la possibilità di dare uno sguardo ad alcune ambientazioni inedite che saranno implementate con la patch 3.4 prima della fine dell'anno.Come riporta Twininfinite, con i video riceviamo un assaggio dell'aspetto finale del distretto commerciale di Lorville, una nuova area su Hurston. In seguito, il focus si sposta ...

La settimana gratuita di Star Citizen è un successo : raccolti altri 7 milioni di dollari : Star Citizen è stato gratuito per tutta la scorsa settimana, dando ai curiosi la possibilità di essere finalmente provato nelle sue componenti. Il gioco è molto atteso avendo raccolto una quantità enorme di denaro mentre ancora manca una data d'uscita ufficiale, quindi l'idea di poterlo giocare per vedere lo stato dei lavori avrà sedotto più di qualcuno.L'intera operazione della settimana gratuita sembra però aver avuto il risultato desiderato ...

Global Citizen Festival-Mandela 100 - festa speciale per Madiba : tutte le Star della musica sul palco : Grandi nomi all'evento dedicato al primo presidente nero del Sudafrica: da Beyoncé & Jay-Z a Eddie Vedder, passando per Ed Sheeran, Pharrell Williams e Chris Martin

Star Citizen è scaricabile e giocabile gratuitamente per una settimana : Cloud Imperium ha annunciato che Star Citizen sarà disponibile per essere giocato gratuitamente per una settimana.Come riporta DSOgaming infatti dal 23 novembre al 30 dello stesso mese i giocatori PC potranno iniziare a scaricare il tanto atteso titolo di esplorazione spaziale finanziato dalla raccolta fondi in tutti questi anni.Secondo gli sviluppatori, i giocatori potranno provare Star Citizen con le proprie mani, e ogni giorno un diverso ...

Il nuovo aggiornamento di Star Citizen permette di esplorare il pianeta Hurston e la città di Lorville : In vista della settimana gratuita di Star Citizen (23 -30 novembre), il primo pianeta del simulatore spaziale è stato reso disponibile. Tutti potranno vedere Hurston e la città di Lorville venerdì, ma per ora solo le persone che hanno acquistato il gioco possono iniziare ad esplorare.Come riporta PCGamer, Hurston è molto più grande delle lune che i giocatori sono stati in grado di esplorare e contiene più biomi, centri minerari e una singola ...

Star Citizen sempre più da record : superati i 200 milioni di dollari raccolti con il crowdfunding : Con una campagna di crowdfunding che continua dal 2012, Star Citizen ha recentemente raggiunto il traguardo dei 200 milioni di dollari raccolti, per un totale di 2,1 milioni di sostenitori, riporta Dualshockers.Star Citizen è noto come uno dei più grossi (e promettenti) progetti di crowdfunding di tutti i tempi, e ora è stata siglata una nuova pietra miliare. 200 milioni di dollari provenienti tutti dalle tasche di gente che crede nel progetto, ...

Star Citizen sarà disponibile gratuitamente per una settimana : Come segnalato da DSOGaming, Cloud Imperium Games ha annunciato che renderà disponibile gratuitamente Star Citizen per celebrare il lancio del primo pianeta abitabile, Hurston. Rivelato al CitizenCon 2018, il 10 ottobre, Hurston è un enorme pianeta che comprende migliaia di chilometri di spazio giocabile e paesaggi urbani, savane, gelide tundre, montagne e paesaggi marini costieri.Anche Lorville, il principale hub della città, sarà disponibile ...

L'alpha di Star Citizen si aggiorna alla versione 3.3 : E' finalmente disponibile per tutti i finanziatori la patch 3.3 alpha di Star Citizen, dopo un periodo di prova sui PTS. La patch introduce molte migliorie tra cui nuove missioni e miglioramenti al modulo FPS.Come riporta DSOG, il nuovo aggiornamento introduce l' Object Container Streaming, si tratta di un utile strumento che consente di controllare quanta parte dell'universo del titolo deve essere caricata dalla CPU dell'utente. Per chi non lo ...

Il nuovo video di Star Citizen mostra gli effetti fisici avanzati : Cloud Imperium ha rilasciato un nuovo video in cui Sean Tracy e Andreas Rohr ci illustrano come e perché la fisica sta iniziando a essere utilizzata per dare vita a ambientazioni e personaggi in Star Citizen. Questo nuovo video, riportato da DSOGaming, mostra gli effetti di fisica avanzata che sono ora possibili in Star Citizen e Squadron 42.Secondo gli sviluppatori, questi effetti di fisica sono ancora in una fase iniziale, dato che hanno ...