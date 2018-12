Speciale Tg1 23 dicembre 2018 | Natale con gli ultimi | i poveri in Italia e non solo

Speciale Tg1 - mare che sale : Il meccanismo è semplice e circolare, e gira sempre più in fretta. Se la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera aumenta troppo, il termometro sale, il ghiaccio polare si fonde, le grandi correnti oceaniche cambiano percorso e il motore climatico si inceppa. E con l’acqua che si scalda e aumenta di volume, sale il livello dei mari. Per l’ex vicepresidente americano Al Gore i cambiamenti climatici sono una scomoda verità, per la maggior ...