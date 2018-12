Snowboard | Coppa Europa | Bormolini-Coratti | che doppietta!

Snowboard - Coppa Europa Hochfugen 2018 : Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti fanno doppietta nel PGS maschile : Ottime notizie dallo Snowboard italiano dalla tappa di Coppa Europa ad Hochfugen, in Germania. Nel gigante parallelo arriva una splendida doppietta firmata da Maurizio Bormolini e da Edwin Coratti che hanno occupato i primi due posti della graduatoria della gara tedesca. Il duo italiano ha preceduto l’austriaco Lukas Mathies che ha superato il tedesco Yannik Angenend nella Small Final che assegnava la terza posizione. Buono in chiave ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross femminile 2018-2019 : la graduatoria generale. Jacobellis e Samkova in testa - sesta Moioli : Inizia la Coppa del Mondo di snowboardcross, una delle discipline più spettacolari di tutto il circo bianco. Sette le tappe in programma, si comincia dall’Italia, in quel di Cervinia, poi si riparte nel 2019 per andare a caccia della sfera di cristallo che si assegnerà a Veysonnaz (Sui) nell’ultima gara stagionale. Michela Moioli vuole confermarsi: l’azzurra, campionessa olimpica, è anche la detentrice del titolo già ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 in DIRETTA : Omar Visintin è secondo! Michela Moioli eliminata ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Snowboardcross di Cervinia, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Tanta attesa per questo opening stagionale, in cui ritroveremo in azione tutti i più forti atleti del circuito, tra cui anche la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca, dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang e la sfera di cristallo, è pronta a confermarsi subito regina. Il secondo tempo ottenuto ...

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2018 : Cai e Otsuka si impongono nello Slopestyle : Primo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di Snowboard per quanto riguarda la specialità dello Slopestyle. Gara in scena in quel di Secret Garden (Cina): ad imporsi sono stati il giapponese Takeru Otsuka e la padrona di casa Xuetong Cai. Strepitosa la prova del giapponese, addirittura classe 2001, che si era già fatto notare in Cina per lo splendido secondo posto a Pechino nel Big Air (aveva vinto nella specialità a Modena). Oggi ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2019 : grande Italia in qualifica - Michela Moioli seconda! : A Cervinia è finalmente incominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross, sulle nevi Italiane è scattata la stagione con il turno di qualificazione mentre domani si disputerà il tabellone finale che porterà alla definizione dei podi. MASCHILE – Il tedesco Martin Noerl ha stampato il miglior tempo (1:15.18) precedendo lo statunitense Hagen Kearney (1:16.95) e il connazionale Konstantin Schad (1:17.00). Il francese Pierre ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 : Michela Moioli e Omar Visintin a caccia della vittoria : Si comincia dall’Italia, precisamente da Cervinia, con la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019: visto l’annullamento della tappa inaugurale di Montafon, per problemi legati alla poca neve, l’esordio arriva dunque nel Bel Paese (con due gare, una per recuperare proprio quella austriaca) per quanto riguarda una delle discipline più spettacolari e più amate dai colori azzurri, che davanti al pubblico di casa andranno ...

Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2018 : Cai e Scherrer guidano dopo le qualifiche : Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard Half Pipe: il massimo circuito internazionale si è spostato in terra cinese, a Secret Garden, dove oggi si sono disputate le qualificazioni. Al maschile è spettacolo svizzero: Jan Scherrer, classe 1994, guida con 89,75 davanti al connazionale Yuri Plodladtchikov. Poi una coppia giapponese (2001-2002): Ruka Irano è terzo, Yuko Totsuka è quarto. Nella top-5 anche la Cina ...