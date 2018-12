Siracusa | giovane di 31 anni cade dalla motocicletta e muore sul colpo

fanpage

: Giovane motociclista muore tra Portopalo e Marzamemi - lasiciliait : Giovane motociclista muore tra Portopalo e Marzamemi - NewsTG_ : #ULTIMORA SIRACUSA: Perde il controllo della moto nel primo pomeriggio sulla strada provinciale 84 Portopalo-Marzam… - SiracusaTimes : Siracusa. In via Cannizzo un albero di Natale che porta il nome del giovane Renzo Formosa -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Cristian Diluciano, 31, è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla Provinciale 84 tra Marzamemi e Portopalo ()..Quando sul posto sono arrivati i soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare: il decesso delè avvenuto nel giro di pochi minuti.