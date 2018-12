Siracusa | finisce con lo scooter contro un palo | Valentina muore a 20 anni

fanpage

: Il Catanzaro fa festa con il Siracusa. Al Ceravolo finisce 3 a 1 - Catanzarosport : Il Catanzaro fa festa con il Siracusa. Al Ceravolo finisce 3 a 1 - Catanzarosport : Il Catanzaro fa festa con il Siracusa. Al Ceravolo finisce 3 a 1 - Catanzaro Sport 24 - siracusacalcio_ : ??Finisce il primo tempo #Catanzaro 2-0 #Siracusa #HicSuntLeones #ForzaSiracusa #SiracusaCalcio ?????? -

(Di domenica 23 dicembre 2018) La ventenne è deceduta in pochi istanti, dopo il violento impatto, avvenuto a Lentini, in provincia di. Con lei in sella alloc'era una sua amica: la giovane ha fratture sparse in tutto il corpo, ma non è in pericolo di vita. E' adesso ricoverata all'ospedale Czzaro di Catania.