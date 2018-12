Silvia Provvedi stupisce tutti pubblicando su Instagram una foto senza veli

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) In queste ultime ore, una ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip è tornata prepotentemente a far parlare di sé. Ci riferiamo ache ha stupito i suoi numerosi fan,nelle sue "Storie" diuno scatto molto sensuale.Il postOggi i follower dihanno ricevuto un regalo inaspettato dalla loro beniamina: unapiuttosto "bollente" che la mostravestiti e in una posa sensuale. Nello scatto, infatti, si può notare come la cantante posidinanzi all'obiettivo mentre, seduta, si copre a malapena il seno con un braccio. Lo sfondo dell'immagine è scuro e mette ulteriormente in risalto le forme e lo sguardo dell'artista emiliana. Naturalmente non si tratta affatto di un contenuto volgare ma, nonostante ciò, al di là dei commenti positivi e di approvazione, sono giunte anche delle reazioni ...