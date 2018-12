SHUTDOWN USA | TRUMP | IL MURO IN MESSICO SERVE Governo bloccato fino a dopo

SHUTDOWN USA fino a dopo Natale. Trump non molla sul muro : ... dalle indagini sul Russiagate alle dimissioni di Mattis che preoccupano gli alleati, passando per il crollo dei mercati e le difficoltà dell'economia, finora fiore all'occhiello dell'amministrazione.

Budget USA - nessun accordo : è scattato lo SHUTDOWN : L'accordo sul Budget americano non è stato trovato, e alla mezzanotte è scattato lo shutdown (alle 6 del mattino ora italiana) che paralizzerà molti uffici federali, almeno nelle attività non considerate essenziali. nessun accordo sul BudgetLa tensione era scoppiata sulla richiesta di quasi 6 miliardi di dollari avanzata da Trump per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il Messico. Richiesta che era stata approvata alla Camera (a ...

SHUTDOWN del governo Usa - niente accordo tra Trump e i democratici sul budget per il muro anti-immigrati : Lo Shutdown del governo degli Stati Uniti è scattato puntuale, alla mezzanotte di venerdì ora americana, le sei del mattino italiane. Nessun compromesso sul budget tra la Casa Bianca e i repubblicani più intransigenti da una parte, l’opposizione democratica dall’altra. Nessuno accordo cioè sul diktat di Donald Trump, la richiesta di quasi sei miliardi di dollari per costruire un muro anti-immigrati ai confini con il ...

Usa - scatta lo “SHUTDOWN” : il Senato in stallo per i contrasti con Trump sul muro in Messico. “Siamo pronti a lungo stop” : Il governo degli Stati Uniti è in “shutdown” dalla mezzanotte di venerdì dopo che è fallito l’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione del presidente Donald Trump sulla richiesta di fondi per costruire il muro di confine con il Messico. Le operazioni di diverse agenzie chiave per il governo federale sono cessate alle 00:01 di sabato, nonostante i colloqui continuati fino a tarda sera a Capitol Hill tra i ...

Lo SHUTDOWN negli Usa - cos'è e quali conseguenze ha - : Il blocco delle attività amministrative si verifica quando il Congresso non approva la legge di rifinanziamento. Durante questo periodo, il governo cerca di garantire i servizi essenziali, ma gran ...

