Shawn Mendes ha pubblicato un EP con i remix di alcune canzoni dell’ultimo album

Shawn Mendes : il suo primo concerto in uno stadio è andato sold out in pochi minuti : Non avevamo dubbi!

Shawn Mendes si prende una pausa dai social per le Feste di Natale : Speriamo che il 2019 arrivi asap

Grammy Awards 2019 - le nomination : bene Lady Gaga e Shawn Mendes - meno Taylor Swift e Ariana Grande : Scopri tutti gli artisti candidati

Shawn Mendes e Camila Cabello : questa foto ha scatenato le fantasie dei fan sull'arrivo di un nuovo duetto : Speriamo sia davvero così!

Per Camila Cabello duetti con Ed Sheeran e Shawn Mendes nel nuovo album di inediti? (Foto e video) : Collaborazioni inedite di Camila Cabello con Ed Sheeran e Shawn Mendes potrebbero arrivare nel nuovo album di inediti della rivelazione cubana del pop. La Cabello e Mendes si sono incontrati questa settimana al festival radiofonico di fine anno "Jingle Ball" e la cantante ha pubblicato una foto col collega nel camerino, seduta sul pavimento mentre teneva in mano una chitarra. Ad alimentare la curiosità generata dalla foto, c'è il commento ...

Shawn Mendes e il diritto del maschio a delicatezza e sensibilità (contro ogni stereotipo) : Poco più di vent’anni (compiuti in agosto) e tre album studio in tre anni: l’esordio con cover pubblicate su Vine, l’incontro con un discografico, la collaborazione con la band The Vamps, la svolta con il singolo Stitches, poi il successo mondiale. Dal punto di vista artistico, potrebbe essere una sintesi della sfolgorante carriera di Shawn Mendes. Del giovane cantautore canadese, però, si è parlato quasi con la stessa ...

Shawn Mendes ha annunciato un concerto evento allo stadio di Toronto : La sua città natale <3

Shawn Mendes sta per annunciare il tour negli stadi : Tra poche ore conoscerai le date

Shawn Mendes a Rolling Stone parla della sua presunta omosessualità con una lezione di vita : Shawn Mendes a Rolling Stone parla della sua presunta omosessualità ma non nei termini che ci saremmo potuti aspettare. Nel corso della nuova intervista di Shawn Mendes a Rolling Stones si parla di musica e di vita privata, di cui l'artista non intende discutere troppo. Da cantautore, apprezza quando viene sostenuto e quando raggiunge l'interesse del pubblico esclusivamente per il suo lavoro, per il suo lato artistico, per le canzoni che ...

Shawn Mendes ha spiegato la difficoltà di essere al centro di speculazioni sulla sua sessualità : "Ho le mie insicurezze"

Shawn Mendes ha ammesso che lui e Hailey Baldwin erano più che amici : "Uno dei cuori più belli che abbia incontrato"

Shawn Mendes : la sua cover di "Use Somebody" dei Kings of Leon ti farà scogliere il cuore : <3 <3 <3

Shawn Mendes ha svelato un consiglio super che gli ha dato Taylor Swift : BFF goal

Shawn Mendes ha scritto il nuovo singolo dei Backstreet Boys "Chances" : Ascoltalo qui!