Serie C | la Pro Vercelli trova lo stadio di Piacenza chiuso e vince a tavolino 0-3

Serie A calcio - il calendario della prossima giornata. Orari e tv delle partite del 26 dicembre (Santo Stefano) : La Serie A non si ferma neanche nel periodo natalizio. Il 26 dicembre, infatti, andrà in scena il “Boxing Day” della massimo campionato italiano, ovvero il 18° turno. Il torneo nazionale dunque sposa la filosofia inglese e vedrà i protagonisti in campo. Alle 12.30 saranno Frosinone e Milan a dare il via alle danze. Al “Benito Stirpe” gli uomini di Rino Gattuso vanno a caccia dei tre punti al cospetto di una formazione ...

LIVE Milano-Varese basket - Serie A in DIRETTA : gli ospiti riaprono l’incontro - 51-49 a dieci minuti dal termine : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l’Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive. Oltre ...

La Serie B in diretta dalle 15 - probabili formazioni. Dove vedere le partite in tv : ROMA - Tre gare in programma oggi alle 15 per la diciassettesma giornata del campionato cadetto. Al Tombolato, il Cittadella va a caccia di un successo che manca dal 1' dicembre: l'avversario di turno,...

Serie A - l’analisi della giornata : sprofondo rossonero e rinascita Milinkovic-Savic - eterni Pellissier e Quagliarella mentre il Toro recrimina : E’ andata in scena la 17^ giornata del campionato di Serie A, adesso in arrivo il tour de force in vista di una pausa per permettere alle squadre di rifiatare. L’ultimo turno si è aperto con i lunch match tra Lazio e Cagliari, da segnalare dalla partita dell’Olimpico non solo il controsorpasso al Milan in chiave Champions League ma anche la rinascita di Milinkovic-Savic, il centrocampista ha attraversato un momento ...

Serie Tv in programma nel 2019 : dieci novità da non perdere : Il 2019 si avvicina, ricco di novità, anche in campo televisivo. Spiccano soprattutto Serie tv fantasy e sci-fi, dietro alle quali ci sono nomi importanti come Ridley Scott, i fratelli Russo e John Favreau. Accanto ai debutti di prodotti inediti, figurano anche remake e sequel. Tra i personaggi, troviamo alcuni tratti dai fumetti e dalle graphic novel e supereroi DC. Qui di seguito elenchiamo 10 nuove Serie tv che arriveranno a partire da ...

Prossimo turno Serie A - si gioca a Santo Stefano! Programma - orari e tv del 26 dicembre - come vederle in streaming : La diciottesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà interamente mercoledì 26 dicembre. Si inizierà alle ore 12.30 con il consueto lunch match tra Frosinone e Milan, mentre alle ore 15.00 si giocheranno ben cinque partite: Atalanta-Juventus, Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Parma e Sampdoria-Chievo. Alle ore 18.00 si giocheranno invece altre tre sfide, Roma-Sassuolo, SPAL-Udinese e Torino-Empoli, infine il big match di giornata ...

Serie A basket oggi - il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo i due anticipi di ieri, che hanno visto vincere Brescia e Brindisi su Cremona e Virtus Bologna, è tempo di vivere la domenica del campionato di Serie A 2018-2019. Sei sono gli incontri che si disputeranno oggi, lungo un arco di tempo che va da mezzogiorno fin oltre le dieci di sera, quando terminerà il posticipo serale. Milano-Varese è il match più in grado di catturare l’attenzione, sia per la sua intrinseca natura di derby che per ...

“I delitti del BarLume” - su Sky torna la Serie di gialli ispirata ai romanzi di Malvaldi : Il battesimo di Ampelio e Hasta pronto Viviani : torna con due nuovi appuntamenti durante le feste natalizie la divertente e ormai familiare provincia toscana raccontata da I delitti del BarLume, la serie di gialli a tinte comedy prodotta da Sky con Palomar, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Due le nuove storie, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno nelle sere di Natale e Capodanno. La prima, Il battesimo di Ampelio, è attesa al debutto proprio il 25 ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : Pro Recco batte e aggancia in vetta Brescia. BPM a -3 - pari il derby di Sicilia : Una partita stupenda Pro Recco-Brescia, piatto forte dell’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: i liguri trovano l’aggancio dopo aver rimontato e battuto i lombardi per 12-11 in una sfida emozionante. Ne approfitta la BPM, che passa per 4-8 in trasferta contro il Napoli, e recupera punti punti pesanti portandosi a -3 dalla vetta. Nella corsa al quarto posto la Florentia crolla 12-7 fuori casa contro la Lazio, ...

