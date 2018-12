Serie A | giudice sportivo | 6 squalificati per un turno | multati Dzeko e il Chievo

Serie A - gli squalificati dal giudice sportivo in vista delle gare di Santo Stefano : Serie A, il giudice sportivo ha diramato la lista dei calciatori che salteranno la prossima gara di campionato: i nomi Sono 6 i giocatori squalificati dal giudice sportivo, tutti per un turno, dopo le partite del 17° turno di Serie A. Questo l’elenco: Jose Luis Palomino e Rafael Toloi (Atalanta), Valon Behrami (Udinese), Jasmin Kurtic (Spal), Rogerio (Sassuolo), Bruno Alves (Parma). Tra le società, multa di 2.000 euro al Chievo ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – Si è da poco conclusa la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Continua il dominio della Juventus mentre il Napoli non ha intenzione di mollare, per il resto è corsa bellissima per la qualificazione in Champions League con tante squadre in corsa per lo stesso obiettivo. Nel frattempo sono stati comunicati gli ...

Serie B - Giudice Sportivo : un turno a Bandinelli - Terzi e Vaisanen : MILANO - Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le proprie decisioni dopo la sedicesima giornata di Serie ...

Giudice Sportivo - dieci squalificati in Serie A : multa per l’Inter : squalificati Serie A – Due giornate di squalifica per Ceppitelli, Srna e Djuricic, un turno di stop per Bereszynski, Criscito, Depaoli, Milenkovic, Bentancur, Edimilson e Veretout; Inter obbligata a pagare una multa di 15mila euro per i disordini provocati dai propri tifosi all’Allianz Stadium dopo la sfida con la Juventus sono queste le decisione in merito ai fatti della 15a. giornata del […] L'articolo Giudice Sportivo, dieci ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : arrivano le stangate! : Squalificati Serie A – E’ andata in archivio la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, nel big match successo della Juventus contro l’Inter. Nel frattempo sono arrivate le decisioni del giudice sportivo e le stangate, ecco i provvedimenti. Stangata nei confronti di Filip Djuricic. Il giocatore del Sassuolo, espulso nei minuti ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie A – E’ andata in archivio la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato indicazioni per la zona scudetto, Champions, Europa League e salvezza, non sbaglia mai la Juventus ma il Napoli tiene il passo, nel posticipo successo per la squadra di Ancelotti in trasferta contro l’Atalanta. Questo l’elenco dei giocatori che dovranno saltare le gare in programma tra il 7 e il 9 ...

Serie A - Giudice Sportivo : due turni ad Ilicic ammende per Roma e Juventus : Due turni di stop per Josip Ilicic dell’Atalanta, Juventus e Roma punite, insieme all’Udinese, per cori di discriminazione territoriale, un turno di stop per Ivan Juric del Genoa, 5mila euro di ammenda per l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, sono queste le decisione assunte dal Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandea, coadiuvato da Stefania Ginesio e […] L'articolo Serie A, Giudice Sportivo: due turni ad ...

Serie A - giudice sportivo : multe per cori razzisti - Ilicic squalificato per due giornate : Serie A, il giudice sportivo si è espresso in merito ai cori di matrice territoriale delle ultime settimane uditi su diversi campi in Serie A Il giudice sportivo ha emesso i propri provvedimenti in merito ai club di Serie A dopo la giornata conclusasi ieri col posticipo tra Cagliari e Torino. Dopo le tante discussioni in merito ai cori di matrice territoriale, sono arrivate delle multe, ma nessuna curva resterà chiusa per le prossime gare. ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : arrivano le stangate : Squalificati Serie A – Sono arrivate nelle ultime ore le decisioni del giudice sportivo, brutte notizie per l’Atalanta. Ammende di quindicimila euro alla Juventus ed in più una diffida, e di diecimila ciascuna all’Udinese e alla Roma sono state inflitte dal giudice sportivo di Serie A per cori di discriminazione razziale durante le partite dell’ultima giornata di campionato. Sanzioni inflitte nei confronti Sampdoria ...

Serie D - il giudice sportivo : sei squalificati - indenni le squadre genovesi risultati : ... Garbini, Piacentini, Boilini , Savona, , Campagna, D'Iglio, Bani , Chieri, , Montante, Menabò, Citterio, Gueye , Borgaro Nobis, , Spadafora, Maglie, Dutto , Pro Dronero, , Bernabino, Armato, Scienza ...