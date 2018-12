Serie A Genoa | Piatek alla Lega | «Contro l' Atalanta ho segnato una doppietta»

Risultati Serie A 17ª Giornata – Poker Sampdoria - tris Genoa : disastro Milan - successo di misura per il Napoli : La Sampdoria si impone 2-4 sul campo dell’Empoli, il Genoa rifila 3 gol all’Atalanta, Milan sconfitto in casa dalla Fiorentina, al Napoli basta un gol contro la Spal: i Risultati dei match della 17ª Giornata di Serie A Nell’ultima Giornata prima di Natale, un insolito sabato pomeriggio di Serie A regala una grande scorpacciata di gol e verdetti inaspettati. La Giornata si apre con la Lazio che supera 3-1 il Cagliari ritrovando ...

DIRETTA GENOA ATALANTA / Streaming video e tv : a Marassi arbitra il signor Daniele Doveri - Serie A - : DIRETTA GENOA ATALANTA, Streaming video e tv: incrocio molto interessante tra Prandelli e Gasperini, entrambi ex importanti in questa sfida di Serie A.

Probabili Formazioni Genoa – Atalanta - Serie A 22/12/2018 : Probabili Formazioni Genoa – Atalanta, Serie A 22/12/2018A Genova si sfidano due squadre con obiettivi differenti: se da un lato ai padroni di casa servono punti per proseguire il cammino verso la salvezza, ai bergamaschi non basta più sognare e l’obiettivo quarto posto è a soli 3 punti.GENOVA – Prandelli cerca il primo squillo importante della sua stagione e per farlo si affiderà al suo classico 3-5-2 con Piatek e Kouamè troppo ...

Serie A Genoa - Bessa suona la carica : «Il pubblico in casa ci darà la spinta» : GENOVA - " La vittoria manca da tempo. Sappiamo tutti come siano finite le ultime partite ". Daniel Bessa torna sul momento del suo Genoa , consapevole del bisogno dei tre punti. A Marassi, sabato, ...

Biglietti Genoa-Atalanta - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per la sfida del Marassi : Turno numero 17 per la Serie A di calcio, che vedrà sabato 22 dicembre il Genoa di Cesare Prandelli affrontare al Marassi alle ore 15 l’Atalanta, in una sfida molto importante per entrambe le compagini, a caccia di punti rispettivamente per allontanare la zona retrocessione e provare l’assalto all’Europa. Vuoi assistere anche tu degli alla partita? Affrettati allora ed acquista gli ultimi Biglietti a disposizione per ...

Video/ Roma-Genoa - 3-2 - : highlights e gol della partita - Serie A - 16giornata - : Video Roma-Genoa , 3-2, : highlights e gol della partita valevole per la 16giornata di Serie A. I giallorossi ritrovano il successo e i tre punti.

Serie A : Roma-Genoa 3-2 : ANSA, - ROMA, 16 DIC - La Roma batte il Genoa 3-2 nel posticipo domenicaLE della 16/a giornata di Serie A e salva la panchina di Di Francesco. La partita dell'Olimpico, sotto la pioggia, si mette ...

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : Fazio - Kluivert e Cristante salvano Di Francesco : ROMA - Un 3-2 così sofferto non può far sorridere la Roma ma serve almeno a salvare la panchina di Di Francesco . In un Olimpico freddo non solo per la pioggia e il vento, Fazio , Kluivert e Cristante ...

Serie A - Roma-Genoa 3-2 : paura e rimonta per Di Francesco : La Roma trema, ma torna a vincere. All'Olimpico la squadra di Di Francesco batte 3-2 in rimonta il Genoa e interrompe il lungo digiuno. Grazie a una clamorosa papera di Olsen , Piatek sblocca la gara ...

Roma-Genoa 3-2 - Serie A : partita pazza tra papere e ribaltoni - Cristante e Kluivert rimediano all’errore di Olsen : La Roma ha sconfitto il Genoa per 3-2 nel posticipo serale della 16^ giornata di Serie A, i giallorossi si sono imposti al termine di una partita avvincente e spettacolare caratterizzata da ben cinque gol, continui ribaltamenti di fronte, papere e reti di pregevole fattura. I padroni di casa salgono al sesto posto in classifica a una sola lunghezza dalla Lazio e a due dal Milan (che però giocheranno tra domani e martedì rispettivamente contro ...

Serie A Genoa - Prandelli : «All'Olimpico vogliamo fare la partita» : GENOVA - " Roma ? Avversario ferito che vorrà vincere cercando subito il gol ". Cesare Prandelli , nella conferenza stampa alla vigilia della sfida esterna ai giallorossi ne è consapevole. Il tecnico ...

Serie A Genoa - lavoro personalizzato per Lapadula e Mazzitelli : GENOVA - Una giornata nel segno della tattica per il Genoa : a due giorni dal match con la Roma , Prandelli ha diretto i suoi in una seduta composta da azioni, schemi, palle inattive e prove. Gunter , ...

Genoa - senti Piatek : “punto ad essere il capocannoniere della Serie A” : Krzysztof Piatek punta senza mezzi termini a vincere il titolo di capocannoniere della Serie A, il Genoa potrebbe trarne vantaggio Krzysztof Piatek è di certo uno dei calciatori che sta maggiormente sorprendendo in questa prima parte della stagione in Serie A. Arrivato al Genoa in sordina, il polacco si è imposto a suon di gol, facendosi notare anche in chiave calciomercato dalle big europee. Piatek ha parlato oggi al Secolo XIX della sua ...