Serie A donne | i risultati dell' undicesima giornata

Della Serie “Donne e motori…” : cerca disperatamente di fare rifornimento di carburante alla sua Tesla - l’esilarante VIDEO diventa virale : Doveva succedere prima o poi e chissà quante altre volte è già successo senza che vi fosse una VIDEOcamera a riprendere tutto. In circolazione saranno molte le auto elettriche inzuppate di carburante ma purtroppo per questa signora, lei è finita in un VIDEO che è già diventato virale in rete. Per fortuna, però, la donna sembra aver reagito bene, cogliendo il lato divertente di tutta la faccenda. Il VIDEO, che vi riproponiamo in fondo ...

Eleven Sports e Serie C insieme per dire “no” alla violenza sulle donne : La terza Serie calcistica italiana e la piattaforma di sport in streaming sono scese in campo attraverso varie iniziative per dare un segnale. L'articolo Eleven Sports e Serie C insieme per dire “no” alla violenza sulle donne è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pallavolo : Serie A/1 donne - risultati : ROMA, 25 NOV - risultati della 7/a giornata del campionato di Serie A/1 donne di Pallavolo: Saugella Monza - Savino Scandicci 2-3 Il Bisonte Firenze - Igor Novara 0-3 Pomì Casalmaggiore - Reale Mutua ...

Pallavolo : Serie A/1 donne - risultati : ANSA, - ROMA, 25 NOV - risultati della 7/a giornata del campionato di Serie A/1 donne di Pallavolo: Saugella Monza - Savino Scandicci 2-3 Il Bisonte Firenze - Igor Novara 0-3 Pomì Casalmaggiore - ...

Pallavolo : Serie A/1 donne - risultati : ANSA, - ROMA, 25 NOV - risultati della 7/a giornata del campionato di Serie A/1 donne di Pallavolo: Saugella Monza - Savino Scandicci 2-3 Il Bisonte Firenze - Igor Novara 0-3 Pomì Casalmaggiore - ...

Serie A donne - Fiorentina-Juventus 0-2 : bianconere a un punto dalla vetta : Non ha deluso le attese il big match dell'ottava giornata del campionato femminile di Serie A. La Juventus espugna il "Bozzi" di Firenze con un gol per tempo, confermando il secondo posto in ...

Serie B - iniziativa contro la violenza sulle donne : La Lega B scende in campo contro il femminicidio e contro qualsiasi forma di maltrattamento. Lo fa nel week-end della giornata internazionale contro la violenza alle donne che l’Onu ha fissato, nel 1999, al 25 novembre. Durante il 13° turno della Serie BKT i capitani delle squadre, al termine del riscaldamento, consegneranno su tutti i campi un mazzo di fiori a una esponente della società in rappresentanza di tutte le donne. ...

La Serie B scende in campo contro la violenza sulle donne : Durante il 13° turno della Serie BKT i capitani delle squadre consegneranno un mazzo di fiori a una esponente della società. L'articolo La Serie B scende in campo contro la violenza sulle donne è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Serie A scende in campo contro la violenza sulle donne : MILANO - Nel prossimo weekend calcistico, giocatori ed arbitri di Serie A entreranno in campo con segno rosso sul volto, per dare un 'cartellino rosso' alla violenza sulle donne. L'iniziativa, ...

La Serie A dà un rosso alla violenza sulle donne : nel weekend iniziativa contro i soprusi : Lega Serie A, in collaborazione con WeWorld Onlus, presenta la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: #unrossoallaviolenza. L'articolo La Serie A dà un rosso alla violenza sulle donne: nel weekend iniziativa contro i soprusi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A donne - Milan beffato dalla Florentia. Juve - Fiorentina - Roma show : Domani, 12.30, Sky Sport Serie A,: Orobica-Atalanta. Classifica: Milan 17; Juventus 16; Fiorentina* 15; Sassuolo 12; Florentia 11; Roma 10; Tavagnacco 8; Verona, Chievo 7; Atalanta 4; Orobica, Pink ...

She-Ra - la nuova Serie animata è un bel ritratto delle giovani donne di oggi : Nel 1985, She-Ra era una serie animata che giocava contemporaneamente sugli stereotipi di certi immaginari e al contempo sulla loro sovversione: controparte femminile del cartone (e dei giocattoli) del muscoloso He-Man, la guerriera era una voluttuosa biondona tutta forme e ammiccamenti, dall’altra però era anche una figura di donna che prendeva in mano la situazione, ribaltando certi luoghi comuni e rigidità di genere. Sugli scaffali dei ...

World Series - 10 km Abu Dhabi : Paltrinieri 2°. Bridi-Bruni - doppietta azzurra tra le donne : Per Greg è il miglior risultato nelle World Series - ex Coppa del Mondo - dopo il terzo posto a Qindao , Cina, lo scorso 16 settembre . Alla sua quinta 10 km in carriera, il campione olimpico dei ...

5 fra le donne più potenti delle Serie tv : Claire UnderwoodCJ CreggCarrie MathisonOlivia PopeSelina MeyerFino a qualche mese fa, House of Cards era una delle serie più acclamate del panorama televisivo attuale. Poi lo scandalo che ha colpito il suo attore protagonista, Kevin Spacey, ha fatto vacillare una produzione intera. A prendere le redini della situazione e a salvare le oltre 200 persone impegnate sul set è stata Robin Wright, l’attrice che per cinque stagioni aveva ...