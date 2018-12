Serie A | Bologna-Lazio | scatta la sfida degli Inzaghi | arbitra papà Giancarlo

Serie A - che digiuno per Parma - Spal - Sassuolo e Bologna : Roberto D'Aversa, Leonardo Semplici, Roberto De Zerbi e Filippo Inzaghi, allenatori di Parma, Spal, Sassuolo e Bologna A Babbo Natale chiederanno una vittoria. Perché non sanno quasi più come si fa. ...

Diretta/ Fortitudo Bologna Forlì streaming video e tv : partita nel nome di Simoncelli - basket Serie A2 - : Diretta Fortitudo Bologna Forlì streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 13giornata , oggi 23 dicembre, .

Serie A : Parma-Bologna 0-0 : ANSA, - ROMA, 22 DIC - Finisce senza vincitori il derby della Via Emilia fra Parma e Bologna, disputato nello stadio Tardini. Le squadre si sono divise la posta in palio, al termine di una partita ...

Calcio - Serie A 2019 : l’Inter si fa raggiungere nel recupero dal Chievo - 0-0 tra Parma e Bologna : Grossa opportunità sprecata per l’Inter, che nella 17^a giornata di Serie A 2018/2019 pareggia 1-1 contro il Chievo ultimo in classifica, allontanandosi sempre più dal Napoli, giustiziere 1-0 della Spal. I nerazzurri controllano il gioco sin da subito, e dopo una prima fase di studio sbloccano il punteggio al 39′ con Ivan Perisic, che raccoglie in mezzo all’area l’invito di D’Ambrosio, mentre nel finale lo stesso ...

Brindisi Virtus Bologna streaming video e tv : le parole di coach Frank Vitucci - basket Serie A - : Diretta Brindisi Virtus Bologna streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Serie A di basket, 11giornata , oggi sabato 22 dicembre, .

Serie A Bologna - Inzaghi : «Andiamo a Parma per vincere» : Bologna - "Abbiamo fatto una grande gara con il Milan, sbagliando poco. E alla fine potevamo vincerla. Ero convinto che avremmo potuto fare una grande partita, con la giusta attenzione. Ma dobbiamo ...

PAGELLE / Bologna Milan - 0-0 - : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 16giornata - : PAGELLE Bologna Milan: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della partita di Serie A. Felsinei e rossoneri pareggiano senza reti al Dall'Ara.

Bologna-Milan 0-0 - Serie A : rossoneri bloccati - espulso Bakayoko. Donnarumma salva su Orsolini nel finale : Milan e Bologna hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo che ha chiuso la 16^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I rossoneri volevano rialzarsi dopo l’eliminazione dall’Europa League ma si devono accontentare di un punto al Dall’Ara, ora occupano il quarto posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Lazio e tre su Atalanta, Roma, Sassuolo. I felsinei, invece, restano al terzultimo posto in graduatoria ma ora ...

Posticipo Serie A - Bologna-Milan 0-0 : 22.25 Nessuna rete, pochi sussulti.Nel Posticipo del 16° turno Bologna e Milan dividono la posta fra gli sbadigli. I felsinei puntano a contenere i rossoneri e non faticano.Nessun vero rischio per Skorupski,che vigila su alcune conclusioni dalla distanza. La vera occasione capita al Bologna, quando Palacio ruba palla e calcia dal limite. Bravo Donnarumma ad allungarsi.Ripresa ugualmente piatta, col Milan che non trova sbocchi. Al 76' il ...

Biglietti Parma-Bologna - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per la partita del Tardini : Nuova giornata di gare per la Serie A di calcio, più precisamente la 17esima, che metterà di fronte Parma e Bologna, per un derby dell’Emilia-Romagna fondamentale nella lotta salvezza delle due squadre, alle ore 18 di sabato 22 dicembre, in uno stadio Tardini che si preannuncia incandescente. Vuoi essere anche allo Stadio? Ti piacerebbe assistere dal vivo a Parma-Bologna? Affrettati allora ed acquista gli ultimi Biglietti a disposizione ...

Diretta Bologna Milan/ Streaming video e tv : Calhanoglu e Bonaventura decisivi nell'ultimo incrocio - Serie A - : Diretta Bologna Milan, Streaming video e tv: Pippo Inzaghi e Gennaro Gattuso si ritrovano da avversari al Dall'Ara in una partita delicata per entrambi.

Probabili formazioni/ Bologna Milan : Mbaye una delle poche note liete per Inzaghi - Serie A - : Probabili formazioni Bologna Milan: i rossoneri ritrovano qualche infortunato ma hanno anche bisogno dei gol di Higuain per ripartire di slancio.