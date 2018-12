Serie A basket oggi | il programma e gli orari delle partite Come vederle in tv e

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019 : Venezia supera Empoli e chiude imbattuta il girone d’andata - successi anche per Schio e Ragusa : Si è concluso questa sera con l’undicesima giornata il girone di andata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo l’anticipo di ieri, con la vittoria di Vigarano su San Martino di Lupari, in campo oggi le altre dieci formazioni. Poche le sorprese da registrare in questa giornata: Venezia ha superato Empoli confermandosi capolista, così come Schio ha sconfitto Sesto San Giovanni rimanendo seconda a quattro punti ...

Diretta/ Cremona Brescia - risultato live 45-46 - streaming video e tv : sfida avvincente! - basket Serie A - : Diretta Cremona Brescia streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Serie A di basket, 11giornata , oggi sabato 22 dicembre, .

Treviso Ravenna - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palla a due - via! - basket Serie A2 - : Diretta Treviso Ravenna streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 13giornata , oggi sabato 22 dicembre, .

Cremona Brescia - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palla a due - si gioca! - basket Serie A - : Diretta Cremona Brescia streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Serie A di basket, 11giornata , oggi sabato 22 dicembre, .

Treviso Ravenna streaming video e tv : così è andata nella scorsa giornata - basket Serie A2 - : Diretta Treviso Ravenna streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 13giornata , oggi sabato 22 dicembre, .

Brindisi Virtus Bologna streaming video e tv : le parole di coach Frank Vitucci - basket Serie A - : Diretta Brindisi Virtus Bologna streaming video e tv: orario e risultato live della partita della Serie A di basket, 11giornata , oggi sabato 22 dicembre, .

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019 : Vigarano batte San Martino di Lupari nell’anticipo : Vittoria importante della Meccanica Nova Vigarano nell’anticipo dell’undicesima giornata della Seire A1 di Basket femminile. Le emiliane hanno sconfitto 61-53 la Fila San Martino di Lupari e con questi due punti fanno un passo importante in classifica in ottica qualificazione alla Coppa Italia. Ottima prova tra le padrone di casa per Feyona Fitzgerald, che ha messo a referto 17 punti, mentre alle venete non sono bastati i 19 punti di ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Empoli per chiudere imbattuta il girone d’andata - Schio contro Sesto San Giovanni per rimanere in scia : Tutto pronto per l’undicesima e ultima giornata del girone di andata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Calendario anomalo vista la vicinanza delle festività natalizie: un anticipo in campo questa sera e le altre cinque partite alle ore 20.30 di domani. La classifica vede saldamente al comando Venezia, già sicura di chiudere in testa a metà campionato grazie ai quattro punti di vantaggio su Schio. Maggior equilibrio nelle parti ...

Basket - 11a giornata Serie A 2019 : Milano alla prova Varese - Venezia a Cantù sperando in un passo falso della capolista : Tra domani, sabato 22 dicembre, e domenica 23 dicembre andrà in scena l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Tolta Milano, capolista imbattuta con dieci vittorie nelle prime dieci partite, l’equilibrio sembra essere la cifra distintiva di questa stagione. Venezia conserva due punti di margine su Varese e Cremona, ma le due lombarde si stanno confermando contendenti insidiose nella lotta per le posizioni ...

Calendario Serie A basket - gli orari e tutte le partite del fine settimana 22-23 dicembre. Come vederle in tv su Rai ed Eurosport : Arriva proprio alla vigilia delle feste il terzultimo appuntamento con la Serie A di basket per quest’anno, che è anche l’undicesimo della stagione 2018-2019. Come tradizione impone, si gioca su due giorni, con la differenza che stavolta gli anticipi del sabato sono due, e restano dunque sei partite da giocare la domenica. Occhi puntati sul derby Milano-Varese, con l’Openjobmetis che sta dimostrando semplicemente che i ...

Sport in tv - che abbuffata durante le feste di Natale! Programma - orari e tv. Nba - Serie A calcio e basket - volley e tanto altro : Lo Sport non va mai in vacanza, durante le feste di Natale tutti gli appassionati potranno gustarsi gli eventi di tantissime discipline, tra un pranzo e l’altro, tra un pacco regalo e l’altro, ci sarà tantissimo Sport da guardare in televisione, comodamente seduti sul proprio divano o anche a tavola insieme a parenti e amici. Martedì 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre regaleranno grandissime emozioni, la proposta Sportiva sarà ...

Club Basket Frascati (Serie B/f) - Iannone : «Ora bisogna ritrovare il giusto spirito di squadra» : Roma – Non è un momento semplice per la serie B femminile del Club Basket Frascati. Le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno dovuto incassare tre sconfitte consecutive (oltre al rinvio del match interno con il Santa Marinella. Nell’ultimo turno le tuscolane hanno ceduto per 68-61 sul campo della Stella Azzurra Roma Nord e il pivot classe 1993 Giulia Iannone analizza così la sfida. «Volevamo fortemente riscattare la brutta prestazione ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano fa ricorso contro la squalifica di Gudaitis dopo la rissa con Sassari : Storie tese alla fine dello spettacolare match del decimo turno del campionato di Serie A 2018-2019 tra Banco di Sardegna Sassari e A|X Armani Exchange Milano. Arturas Gudaitis, dopo il termine dell’incontro, è venuto alle mani con due giocatori della Dinamo, Terran Petteway e Rashawn Thomas, colpendo il primo con uno schiaffo alla nuca e cercando di causar danni anche al secondo. Al lituano dell’Olimpia sono state comminate due ...

Basket - Serie A 2018-2019 : tutti i guai di Avellino tra Comtec - BAT - lodi e coach Vucinic con un piede fuori dall’Irpinia : La Sidigas Avellino, alla vigilia del suo impegno in Basketball Champions League contro Ludwigsburg, scopre in un sol colpo un numero molto importante di problemi a livello societario che potrebbero spiegare molte cose, tra cui la pesantissima sconfitta di Trieste (110-64) nell’ultimo turno di campionato. A riportarli è, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, Mario Canfora. Partendo da quello che, paradossalmente, è il minore dei ...