Serie A Basket | 11ª Giornata – Milano super anche sotto Natale | Varese si arrende al Forum

LIVE Milano-Varese basket - Serie A in DIRETTA : Milano doma Varese per 72-67 - 27 punti di Mike James : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l’Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive. Oltre ...

Diretta Torino Pistoia/ Risultato live 0-0 - info streaming : palla a due! - Serie A1 basket - : Diretta Torino Pistoia, streaming video e tv: incrocio delicato al PalaVela, dove Fiat e Oriora cercano di abbandonare l'ultimo posto in classifica.

Virtus Roma Treviglio - risultato live 52-37 - 20' - streaming video e tv : 3' Q! - basket Serie A2 - : Diretta Virtus Roma Treviglio streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 13giornata , oggi 23 dicembre, .

Virtus Roma Treviglio - risultato live 28-21 - 10' - streaming video e tv : 2' Q! - basket Serie A2 - : Diretta Virtus Roma Treviglio streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 13giornata , oggi 23 dicembre, .

Virtus Roma Treviglio - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palla a due! - basket Serie A2 - : Diretta Virtus Roma Treviglio streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 13giornata , oggi 23 dicembre, .

Basket - Serie A : Avellino batte Sassari 86-78 nell'11° turno di campionato : Avellino batte Sassari 86-78 nel lunch match dell' 11° turno di Serie A . Nonostante i gravi problemi societari e l'addio in settimana al suo giocatore più rappresentativo , l'ex campione NBA Norris ...

Diretta/ Fortitudo Bologna Forlì streaming video e tv : partita nel nome di Simoncelli - basket Serie A2 - : Diretta Fortitudo Bologna Forlì streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 13giornata , oggi 23 dicembre, .

Virtus Roma Treviglio/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live - basket Serie A2 - : diretta Virtus Roma Treviglio Streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 13giornata , oggi 23 dicembre, .

Serie A basket oggi - il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo i due anticipi di ieri, che hanno visto vincere Brescia e Brindisi su Cremona e Virtus Bologna, è tempo di vivere la domenica del campionato di Serie A 2018-2019. Sei sono gli incontri che si disputeranno oggi, lungo un arco di tempo che va da mezzogiorno fin oltre le dieci di sera, quando terminerà il posticipo serale. Milano-Varese è il match più in grado di catturare l’attenzione, sia per la sua intrinseca natura di derby che per ...

Basket femminile - 11a giornata Serie A1 2019 : Venezia supera Empoli e chiude imbattuta il girone d’andata - successi anche per Schio e Ragusa : Si è concluso questa sera con l’undicesima giornata il girone di andata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo l’anticipo di ieri, con la vittoria di Vigarano su San Martino di Lupari, in campo oggi le altre dieci formazioni. Poche le sorprese da registrare in questa giornata: Venezia ha superato Empoli confermandosi capolista, così come Schio ha sconfitto Sesto San Giovanni rimanendo seconda a quattro punti ...