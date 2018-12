Serie A Atalanta | de Roon fermo ai box

Serie A - sei squalificati per un turno. Atalanta contro la Juventus senza Toloi e Palomino : Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei ...

Serie A - gli squalificati dopo la 17^ giornata : difesa dell’Atalanta decimata : Il giorno dopo le partite della diciassettesima giornata di Serie A si può iniziare a fare la conta degli indisponibili per il primo boxing day del massimo campionato italiano. Gli espulsi sono stati solo due ma giocano nella stessa squadra, l’Atalanta, che nell’impegnativo test dell’Atleti Azzurri d’Italia contro la Juventus dovrà fare a meno sia di Toloi che di Palomino. I difensori sudamericani rappresentano due ...

Serie A Genoa - Piatek alla Lega : «Contro l'Atalanta ho segnato una doppietta» : GENOVA - Piatek vuole la doppietta. Attraverso il proprio profilo Instagram l'attaccante polacco ha infatti espresso il proprio punto di vista in merito alla prima rete del Genoa in occasione della ...

DIRETTA GENOA ATALANTA / Streaming video e tv : a Marassi arbitra il signor Daniele Doveri - Serie A - : DIRETTA GENOA ATALANTA, Streaming video e tv: incrocio molto interessante tra Prandelli e Gasperini, entrambi ex importanti in questa sfida di Serie A.

Probabili Formazioni Genoa – Atalanta - Serie A 22/12/2018 : Probabili Formazioni Genoa – Atalanta, Serie A 22/12/2018A Genova si sfidano due squadre con obiettivi differenti: se da un lato ai padroni di casa servono punti per proseguire il cammino verso la salvezza, ai bergamaschi non basta più sognare e l’obiettivo quarto posto è a soli 3 punti.GENOVA – Prandelli cerca il primo squillo importante della sua stagione e per farlo si affiderà al suo classico 3-5-2 con Piatek e Kouamè troppo ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Non possiamo sbagliare approccio» : BERGAMO - "Ci attende una partita difficile contro una squadra che avrà voglia di vincere. Ma anche noi vogliamo chiudere l'anno nel migliore dei modi. E questa sarà la prima di tre partite molto ...

Serie A Atalanta - anche Palomino con il gruppo : BERGAMO - Prosegue la preparazione dell' Atalanta in vista della gara contro il Genoa , in programma sabato a Marassi alle 15. Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al mattino: ...

Biglietti Genoa-Atalanta - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per la sfida del Marassi : Turno numero 17 per la Serie A di calcio, che vedrà sabato 22 dicembre il Genoa di Cesare Prandelli affrontare al Marassi alle ore 15 l’Atalanta, in una sfida molto importante per entrambe le compagini, a caccia di punti rispettivamente per allontanare la zona retrocessione e provare l’assalto all’Europa. Vuoi assistere anche tu degli alla partita? Affrettati allora ed acquista gli ultimi Biglietti a disposizione per ...

Le pagelle di Atalanta-Lazio - Serie A 18-12-2018 : Le pagelle di Atalanta-Lazio, Serie A 17-12-2018: bianco celesti beffati ancora senza vittoria.pagelle Atalanta-Lazio, lunedì 17 dicembre. Bergamaschi che battono una Lazio senza idee.L’Atalanta di Gasperini passa in vantaggio nel primo minuto di gioco, poi il var annulla quello che sarebbe stato il pareggio dei bianco celesti al 92° per un fuorigioco di pochissimi cm.Serie A 2018-2019, le pagelle di Atalanta-Lazio 1-0ATALANTA (3-4-1-2) ...

Video/ Atalanta-Lazio - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie A - 16giornata - : Il Video di Atalanta Lazio ci parla di 3 punti d'oro per la squadra di Gasperini al termine di un match giocato contro una squadra biancoceleste confusa

Atalanta-Lazio 1-0 - Serie A : Zapata lancia la Dea al sesto posto - il VAR spegne le speranze dei biancocelesti : Un gol di Duvan Zapata al primo minuto di gioco regala all’Atalanta una vittoria importantissima contro la Lazio, che vale il sesto posto in classifica in Serie A. La Dea davanti al proprio pubblico ha saputo gestire al meglio il vantaggio inziale, chiudendo le porte agli avversari e ripartendo con brillantezza. La squadra di Gasperini fa un passo importante in zona Europa, portandosi a -1 proprio dalla Lazio e a due lunghezze dal Milan, che ...

Serie A - Atalanta-Lazio 1-0 : Zapata-gol per l'Europa : Con una rete di Duvan Zapata dopo appena 57 secondi di gioco l' Atalanta ha battuto la Lazio 1-0 nel posticipo del lunedì della 16.a giornata di Serie A. Il colombiano è stato il più lesto a colpire ...

Serie A - posticipo Atalanta-Lazio 1-0 : 22.33 L'Atalanta ripiomba in zona Europa battendo nel 'monday night' (1-0) una Lazio in deciso ribasso (non vince dal 4 novembre, 4 pareggi e una sconfitta). Su errore di Radu,Zapata segna dopo 58" il 2° gol più veloce nella storia della Dea (56" Bellini contro il Toro, aprile 2007). Il romeno rischia l'autorete su percussione dello stesso colombiano,poi la Lazio si scuote e sfiora il pari con Immobile e Milinkovic: Berisha dice no. Zapata ...

Serie A - Atalanta-Lazio : le formazioni ufficiali : Alle 20:30, andrà in scena il monday match tra Atalanta e Lazio, squadre che ambiscono a un posto in Europa League. Nell’undici dei bergamaschi, Gasperini sceglie Mancini tra i tre difensori lasciando fuori Masiello. Per quanto riguarda i biancocelesti, Correa vince il ballottaggio con Luis Alberto e Badelj si sistema in cabina di regia accanto a Milinkovic e Parolo. Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, ...