Sei mesi di sport ringiovaniscono cervello di 9 anni

L'Ue prolunga le sanzioni economiche alla Russia per Sei mesi : Il Consiglio delL'Ue ha adottato la decisione oggi per procedura scritta e, come previsto per la politica estera, all'unanimità. Le sanzioni prendono di mira i settori finanziario, energetico e della ...

Gravina sull’ammissione ai campionati Sei mesi prima della scadenza : “passaggio epocale” : “Un passaggio epocale, il 18 dicembre, sei mesi prima della scadenza fatidica per fare domanda di ammissione ai campionati, per la prima volta sono già state pubblicate le licenze nazionali”. Sono le parole del presidente della Federcalcio, Gabrile Gravina, a margine della consegna del ‘Premio nazionale letteratura del calcio Antonio Ghirelli‘ che si è tenuto a Roma. “Credo sia un risultato importante a ...

Incidenti stradali - nei primi Sei mesi dell’anno meno morti e feriti in Italia : Il report di Aci-Istat fa sapere che nei primi sei mesi dell’anno sono stati 82.942 gli Incidenti stradali registrati, 1.480 le vittime e 116.560 i feriti. Numeri ancora impressionanti, ma che sono in netto calo rispetto a quelli dello stesso semestre dello scorso anno: -8% dei morti e -3% dei feriti. Questo a fronte di un incremento degli spostamenti su autostrade in concessione, con un +0,1% dei veicoli leggeri e +3,2% di quelli pesanti. ...

Furti d'identità - la maglia nera della Campania : 1.758 casi in Sei mesi : Basta poco per farsi rubare l'identità. Basta perdere il documento o la patente, anche scadute, avere la sfortuna che finiscano nelle mani di un malintenzionato e che, soprattutto, l'addetto che segue ...

Mamma suicida gettandosi nel Tevere - si cercano le gemelline di Sei mesi : «Sparite nel nulla». Marito colto da malore : Dramma atroce a Roma, dove una donna di 38 anni, G.O., è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due...

Roma - madre si getta nel fiume : ore disperate alla ricerca di due neonate di Sei mesi : A dare l'allarme stamattina presto, una giornata prenatalizia molto fredda, è stato un passante che l'ha vista lanciarsi nel Tevere all'altezza di ponte Testaccio. Tragedia oggi a Roma: P. O., una mamma di 38 anni, è uscita di casa con le sue figlie, Sara e Benedetta, due gemelline di sei mesi, e si è uccisa. E' stata trovata morta nel fiume. Ma oltre il dramma personale probabilmente innescato da una depressione post partum, non c'è traccia ...

Suicida gettandosi nel Tevere - si cercano le gemelline di Sei mesi : «Sparite nel nulla». Marito colto da malore : Dramma atroce a Roma, dove una donna di 38 anni, G.O., è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due...

Mamma si suicida nel Tevere - con due gemelle di Sei mesi : Roma - Tragedia a Roma. Una giovane Mamma si è lanciata sul Tevere coi due gemelle di sei mesi. Sono morti tutti e tre. Il terribile gesto all'altezza di ponte Testaccio.

L'Amica geniale - a marzo le nuove riprese. Costanzo : 'Dureranno Sei mesi' : Il regista Saverio Costanzo ha lanciato oggi le prime anticipazioni sulla seconda stagione de L'Amica geniale la serie tv tratta dalla tetralogia di romanzi dell'autore noto con il nom de plume di ...

Mamma 38enne si getta nel Tevere e muore - si cercano le gemelline di Sei mesi : Una donna molisana di 38 anni è scappata di casa con le sue due gemelline ed è stata trovata morta nel Tevere, all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume su...

Mamma 38enne si getta nel Tevere e muore - si cercano le gemelline di Sei mesi : Una donna molisana di 38 anni è scappata di casa con le sue due gemelline ed è stata trovata morta nel Tevere, all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume su LungoTevere San Paolo. La ...

Mamma morta nel Tevere - si cercano le gemelline di Sei mesi : «Sparite nel nulla». Marito colto da malore : Dramma atroce a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due figliolette,...

Roma - si uccide gettandosi nel Tevere. In corso le ricerche delle gemelle di Sei mesi : L’hanno vista lanciarsi nel fiume Tevere dal Ponte Testaccio poco dopo le 6. Il corpo di una 38enne impiegata in uno studio notarile è stato ritrovato senza vita intorno a mezzogiorno dai sommozzatori della polizia fluviale, all’altezza di Ponte Marconi. Ora polizia e soccorritori sono impegnati nelle ricerche delle due gemelle di sei mesi della donna, scomparse con lei. “Mi sono svegliato e non c’erano più” ha ...

Una donna si è suicidata gettandosi nel Tevere - si cercano le figlie di Sei mesi : La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio-suicidio in relazione alle morte di una donna di 38 anni, che questa mattina è stata vista lanciarsi nel Tevere all'altezza di Ponte di Testaccio e il cui cadavere e' stato recuperato poco fa. Il fascicolo è al momento affidato al pm di turno Mario Palazzi. Si cercano intanto le figlie, due gemelle di sei mesi, di cui il marito della donna ha denunciato la scomparsa ...