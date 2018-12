Sea Watch chiede lo sbarco | Salvini insiste | Porti chiusi

Open Arms in viaggio verso la Spagna - Salvini “chiude i porti” anche alla Sea Watch : Dopo aver costretto oltre 300 persone a bordo della Open Arms a far rotta verso la Spagna, al freddo e in condizioni precarie, Malta e Italia chiudono i porti anche alla Sea Watch 3, che ha recuperato circa 30 naufraghi al largo delle coste della Libia. Matteo Salvini: "La nostra risposta non cambia".Continua a leggere

Nuovo guaio per la Sea Watch : la Tunisia le nega l'attracco : Alla nave Sea Watch dell'omonima ong tedesca è stato vietato l'ingresso nel porto di Zarzis, in Tunisia. Ora l'imbarcazione divenuta celebre per il suo ruolo nella ricerca e nel soccorso dei migranti in mare si trova in balìa delle onde a circa 20 miglia al largo delle coste del Paese nordafricano.A riferirlo, parlando oggi con la stampa locale, è stato un membro della Mezzaluna rossa tunisina di Medenine, Chamseddine Marzoug.Nel porto di ...

Migranti : Tunisia; media - vietato attracco a nave Sea Watch : ANSAmed, - TUNISI, 27 NOV - Le autorità tunisine avrebbero negato l'ingresso al porto di Zarzis alla nave Sea Watch della omonima ong tedesca. E' quanto affermato ai media locali dall'attivista e ...

Dopo tre mesi Malta libera la nave Sea Watch 3 "Pronti a tornare in mare a salvare migranti" : ... probabilmente assieme a molte altre di cui nessuno sa nulla, visto che in quella zona che è divenuto il confine più mortale del mondo, non c'è nessuno che racconti il loro destino'. Attualmente, nel ...

Migranti - la nave Sea Watch lascia Malta e riprende il soccorso in mare : 'Siamo pronti a tornare in mare, a essere dove nessuno dovrebbe essere, nel tratto di mare più bello al mondo che si sta inesorabilmente e da troppo tempo trasformando in un cimitero coperto di acqua ...