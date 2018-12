Scuola | accordo tra governo e sindacati su mobilità docenti | i presidi non potranno più

Napoli - accordo di licenza con Seven per i prodotti Scuola : Napoli partnership Seven. Il Napoli ha stretto una nuova partnership con Seven, celebre azienda famosa soprattutto per la produzione di zaini per la scuola scelta da milioni di studenti di tutte le età in Italia. IN base all’accordo sottoscritto, la società avrà la licenza per la categoria “Back to School”. Seven da oltre 40 anni […] L'articolo Napoli, accordo di licenza con Seven per i prodotti scuola è stato realizzato da Calcio e ...