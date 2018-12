Scoppia un incendio in una miniera di potassio | 9 morti in Russia 

Scoppia incendio in casa : anziano muore tra le fiamme Il rogo partito dalle luci dell'albero : di Ermanno Amedei Una persona é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al terzo piano e la vittima é un ex ...

Ariccia - Scoppia incendio in casa : anziano muore tra le fiamme : Una persone é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al secondo e la vittima é un ex bidello di circa 80 ...

Scoppia un incendio in un palazzo : morta una coppia - gravissime due bambine : Due morti in un incendio a Reggio Emilia. Le fiamme sono divampate nello scantinato di una palazzina di 4 piani in Via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria, e hanno prodotto molto fumo. Oltre ...

Sette autobus a fuoco - notte di paura : l'incendio è Scoppiato all'improvviso : Le fiamme sono divampate all'improvviso. Un vasto incendio nella notte a Ciriè (Torino) nel piazzale della stazione. Poco dopo la mezzanotte di giovedì 15 novembre un autobus parcheggiato è andato a fuoco e le fiamme hanno raggiunto altri sei mezzi in sosta. Tutti i mezzi pubblici sono andati distrutti: si tratta di autobus Iveco “My Way” di proprietà della Gtt, l'azienda di trasporti locale. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita a ...

Roma - Scoppia incendio in un edificio occupato : tre feriti : incendio in un ex hotel di via Prenestina, alla periferia di Roma. Le fiamme sono divampate all'ultimo piano dello stabile attualmente occupato da diverse persone. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

Si toglie lo smalto dalle unghie con l’acetone e Scoppia un incendio : subisce gravissime ustioni : Maya Edwards, 19enne inglese, si stava togliendo lo smalto dalle unghie con l'acetone. Aveva acceso una candela per farsi luce, quando ad un certo punto, la fiamma si è mescolato con i fumi tossici della sostanza e ha innescato un incendio...Continua a leggere

Scoppia un incendio in una casa a Palermo : edificio evacuato in via Ciaculli : Un incendio è divampato in un appartamento in via Ciaculli a Palermo. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Ci sono anche gli agenti della polizia municipale, che ha transennato l'...