Science | ecco la scoperta fondamentale per il 2018 | rivoluzionerà la ricerca biomedica

(Di domenica 23 dicembre 2018) Laper la scienzava al film della vita in Hd, il racconto più dettagliato mai fatto della straordinaria avventura che porta le singole cellule a formare tessuti, organi e interi organismi. Le scene di questa pellicola vengono girate quotidianamente nei laboratori di tutto il mondo, grazie a tre tecniche che promettono di rivoluzionare lanei prossimi 10 anni: per la prima volta, infatti, consentono di isolare migliaia di singole cellule dall’organismo per poi analizzarne l’attività dei geni e seguirne lo sviluppo nel tempo. Un risultato così importante, anche per la lotta contro malattie come il cancro e il diabete, da essere premiato comescientifica dell’anno dalla prestigiosa rivistaI voti ottenuti dalla giuria tecnica dei redattori e da quella popolare dei lettori sono stati così tanti da sbaragliare la concorrenza ...