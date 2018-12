Sci alpino – Coppa del mondo - gli azzurri impegnati sulla Stelvio di Bormio : Gli azzurri impegnati sulla Stelvio di Bormio: in tre per un posto nelle prove di discesa Si avvicina l’appuntamento con la due giorni di Coppa del mondo maschile sulla pista Stelvio di Bormio. In programma la discesa venerdì 28 dicembre alle ore 11.45, seguita sabato 29 dicembre dal supergigante sempre alle ore 11.45, trasmesse in diretta su Rai Due, Raisport ed Eurosport. Gli allenamenti ufficiali sono invece in programma ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il bilancio della prima parte di stagione. Brignone lotta per la coppa di gigante - acuti di Innerhofer e Paris - esplode il talento di Nicol Delago : La coppa del Mondo di sci alpino vive una piccola pausa per il periodo di Natale ed è il momento di tracciare un bilancio di questa prima parte di stagione per l’Italia sia nel settore della velocità che in quello delle prove tecniche. VELOCITA’ Uomini: agli uomini-jet azzurri è mancato l’acuto. Cinque podi per l’Italia, con la doppietta di Lake Louise in discesa che spicca. In Canada solo Max Franz ha saputo battere ...

Sci alpino - le convocate dell’Italia per il gigante e lo slalom di Semmering 2018. Un cambio tra le azzurre : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa a Semmering, dove sono in programma uno slalom gigante venerdì 28 ed uno slalom speciale sabato 29: per quanto concerne la formazione italiana si registra un solo cambio, con Roberta Melesi che prende il posto di Elena Sandulli, mentre sono confermate tutte le altre azzurre viste all’opera in quel di Courchevel. Le convocate dell’Italia per lo slalom gigante: Federica ...

Sci alpino - i convocati dell’Italia per la discesa di Bormio 2018. Torna Peter Fill : La Coppa del Mondo dello sci alpino maschile sbarca a Bormio: la pista Stelvio ospiterà la discesa libera venerdì 28 alle ore 11.45 ed il supergigante sabato 29 alla medesima ora. Le prove della discesa sono invece schedulate per mercoledì 26 e giovedì 27 sempre all’orario di gara. Torna nell’elenco dei convocati per la discesa Peter Fill, che aveva saltato la gara in Val Gardena. Sulla pista di Bormio Paris ha vinto nel 2012 e nel ...

Sci alpino - la classifica per nazioni di Coppa del Mondo. Italia al quinto posto. Comanda l’Austria : La prima parte di stagione della Coppa del Mondo di sci alpino sta andando in archivio. Mancano poche gare alla fine del 2018 e finora è l’Austria a Comandare nettamente la classifica per nazioni sia con gli uomini sia con le donne. L’Italia si trova attualmente al quinto posto in quella generale con la possibilità di superare la Francia e di attaccare anche il terzo posto attualmente occupato dalla Norvegia. classifica GENERALE ...

Sci alpino - Razzoli entusiasta dopo lo slalom di Madonna di Campiglio : “incredibile - se sto bene…” : Razzoli in lacrime: “due grandi manche, è incredibile: ho lavorato tanto per arrivare fin qui. Se sto bene fisicamente posso tornare come tre anni fa” Giuliano Razzoli non riesce a trattenere le lacrime in tv alla fine dello slalom di Madonna di Campiglio: “È veramente incredibile – spiega dopo il quinto posto e la premiazione come miglior italiano (nella foto) -. Non ci credevo perché con il 69 era ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la settimana azzurra. Dalla prima volta di Nicol Delago ad un'altra rinascita di Giuliano Razzoli : La Coppa del Mondo di sci alpino va in pausa per qualche giorno, ma è stata una settimana veramente ricca quella appena passata con veramente tantissime gare.

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la settimana azzurra. Dalla prima volta di Nicol Delago ad un’altra rinascita di Giuliano Razzoli : La Coppa del Mondo di sci alpino va in pausa per qualche giorno, ma è stata una settimana veramente ricca quella appena passata con veramente tantissime gare. Si è cominciato Dalla Val Gardena con la Saslong che ha ospitato per la prima volta nella sua storia delle gare femminile e l’aria di casa ha fatto benissimo ad una straordinaria Nicol Delago, che in discesa ha centrato il suo primo podio della carriera, chiudendo al secondo posto ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher inizia a fare il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin poi il vuoto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Pagelle slalom Madonna di Campiglio e Courchevel : Yule la sorpresa - Razzoli redivivo e Shiffrin devastante : Oggi si sono disputate il due slalom maschile e femminile di Madonna di Campiglio e di Courchevel, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri di riferimento. slalom MASCHILE Madonna DI Campiglio Daniel Yule 9: L’elvetico si esalta sulla mitica 3-Tre. Il muro del Canalone Miramonti è il suo pane e sfruttando abilmente anche gli errori ...

Sci alpino - Yule vince a sorpresa lo slalom maschile di Madonna di Campiglio : splendido quinto posto per Razzoli : Impresa Razzoli a Madonna di Campiglio, l’azzurro è quinto con il pettorale numero 69. Moelgg chiude 6°, Vinatzer fuori dopo una gran prima manche Un’emozione dopo l’altra. Lo slalom di Madonna di Campiglio, evento mediatico trasmesso pure in 4k, non ha tradito le attese con una cornice di pubblico fantastica, l’errore clamoroso di Marcel Hirscher, la prima vittoria in carriera di Daniel Yule, ma soprattutto il ...

Sci alpino - Giuliano Razzoli : 'Sono soddisfatto ma questo risultato è solo l'inizio'; Manfred Moelgg : 'Un riscontro fondamentale per la mia ... : Lo svizzero Daniel Yule vince inaspettatamente lo slalom di Madonna di Campiglio e conquista il primo successo nella Coppa del Mondo di sci alpino. Alle sue spa

Sci alpino - Giuliano Razzoli : “Sono soddisfatto ma questo risultato è solo l’inizio”; Manfred Moelgg : “Un riscontro fondamentale per la mia stagione” : Lo svizzero Daniel Yule vince inaspettatamente lo slalom di Madonna di Campiglio e conquista il primo successo in Coppa del Mondo. Alle sue spalle giunge l’austriaco Marco Schwarz, staccato di 34 centesimi. Terzo è Michael Matt con un ritardo di 50 centesimi. I due grandi rivali attesi sulle nevi italiane l’austriaco Marcel Hirscher ed il norvegese Henrik Kristoffersen escono di scena in maniera del tutto inaspettata, stravolgendo il ...