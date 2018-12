Salvini | c’è un presepe vivente che sta attraversando il Mediterraneo E tu chiudi i porti

Milano - una notte con i medici di strada : “Così arriviamo dove lo Stato non c’è più. Dl Salvini? Decine di pazienti in più” : La prima della fila è una signora di Vicenza: capelli grigi e occhi bassi. Impossibile stabilire l’età. È senza lavoro e senza un tetto, per questo in una serata d’inverno si presenta davanti all’ambulatorio mobile parcheggiato nel piazzale della stazione Centrale di Milano. Ha bisogno di fare la cosiddetta “visita d’idoneità alla vita in comunità”, una sorta di screening per escludere la presenza di malattie infettive e ...

C’è una nuova indagine sulla Lega di Matteo Salvini : (Foto: Claudio Furlan / LaPresse) C’è una nuova indagine sulla Lega e, questa volta, riguarda il periodo della gestione di Matteo Salvini. Dopo la nota vicenda dei 49 milioni di euro da risarcire allo stato italiano, un fascicolo aperto dalla Procura di Bergamo ipotizza il reato di finanziamento illecito ai partiti e si riferisce a una serie di versamenti che l’imprenditore Luca Parnasi avrebbe effettuato a favore ...

Lega - in piazza il forcone - il gilet giallo e il fautore di “Italexit”. Ma c’è anche il “nostalgico” : “Salvini? Erede del Duce” : Matteo Salvini chiama, il popolo della Lega, da Nord a Sud, risponde. Nel giorno dell’Immacolata, in piazza del popolo a Roma va in scena la manifestazione ‘L’Italia rialza la testa‘, appuntamento fortemente voluto dal vicepremier e leader leghista per celebrare “i primi sei mesi di buonsenso al governo”, come si legge sui tabelloni montati ai lati del palco e sull’opuscolo distribuito dai volontari ai ...

Global Migration Compact - Berlino dice sì In Slovacchia il Parlamento vota contro Fdi : “C’è intesa Lega-M5s?”. Salvini : “Si” : Sul Global Migration Compact i Paesi dell’Ue stanno esprimendo le proprie posizioni in vista della firma attesa per il 10 e l’11 dicembre alla conferenza di Marrakech. E le decisioni prese finora confermano le previsioni della vigilia. Il Bundestag tedesco ha votato a favore del documento sulle migrazioni elaborato dalle Nazioni Unite: 372 deputati hanno votato sì, 153 hanno votato contro, 141 si sono astenuti. Anche la Slovacchia ha ...

Manovra : Italia bocciata - ma il soccorso dei sovranisti amici di Salvini non c’è. Orban e gli altri : “Rispettare le regole Ue” : Il governo Italiano fa la voce grossa a Bruxelles, ma quello che i gialloverdi speravano potesse diventare un coro contro le regole di bilancio imposte dall’Unione europea, per ora si è rivelato un assolo. Dopo la bocciatura della legge di bilancio, tutti, anche gli alleati storici in tema di immigrazione, hanno voltato le spalle a Roma: lo ha fatto l’Austria, che sul controllo dei flussi si è dimostrato uno dei Paesi più vicini alle ...

Rifiuti Campania - Lezzi : “Salvini vuole gli inceneritori? No e non c’è alcun margine di trattativa” : “L’inceneritore è il passato, ormai non è più un investimento che guarda al futuro”. Così Barbara Lezzi, ministro per il Sud, intervenendo nel dibattito sugli inceneritori eventualmente da realizzare in Campania. “Sui Rifiuti è stato fatto tantissimo – ha aggiunto – e dobbiamo ripartire da una visione virtuosa dell’ambiente che possa finalmente apportare benessere e salute ai cittadini. L’inceneritore va ...

Rifiuti Campania - Moronese (M5s) : “Salvini vuole inceneritori? Non ha competenze - per questo c’è Costa” : “Salvini ha auspicato un inceneritore per ogni provincia in Campania? Veramente lui è andato a Napoli per il comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza, che peraltro compete al suo ministero. Salvini non ha particolare competenza in campo ambientale, che spetta invece al ministro dell’Ambiente Costa, né credo che conosca la reale situazione e la storia dei Rifiuti in Campania”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino, ...

Scontro Salvini-Di Maio sugli inceneritori : «Servono». «Non c’entrano una ceppa» Video : Il vicepremier leghista a Napoli: «Bisogna capire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia». La replica del collega 5 Stelle: «Non sono nel contratto». E Fico: «Soluzione obsoleta, da nostalgici dei fallimenti del passato»

**Rifiuti : Di Maio a Salvini - inceneritori non c’entrano beneamata ceppa** : Roma, 15 nov. (AdnKronos) - "Quando si viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo. La terra dei fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta Italia) non a quelli domestici. Quindi gli incenerito

Rifiuti - Salvini : “In Campania servono inceneritori per risolvere emergenza”. Di Maio : “Non c’entrano beneamata ceppa” : Per uno “occorre il coraggio di dire che serve un termovalorizzatore in ogni provincia”. Per l’altro, che non lo cita ma a lui si riferisce, gli inceneritori “non c’entrano una beneamata ceppa” e “non sono nel contratto di governo”. Matteo Salvini e Luigi Di Maio litigano sui Rifiuti della Campania, tema storicamente caro al Movimento Cinque Stelle. Ad accendere la miccia è la visita del ...

Salvini : qualche dato positivo c’è - incidenti in calo rispetto anno scorso : Roma – Alla fine qualche motivo per sperare in positivo c’e’: gli incidenti nel calcio professionistico sono in calo. A darne notizie il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa congiunta al Viminale con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e con il presidente degli arbitri Marcello Nicchi. L’incontro con la stampa e’ stato deciso dopo i fatti di Roma di domenica scorsa, un ...