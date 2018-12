Salta la stretta promessa sugli Ncc E Salvini perde il voto pure dei tassisti

Formula E - Sophia Floersch costretta a Saltare i test di Ad Diriyah : la HWA ha scelto… la sostituta : Il team tedesco ha deciso di affidare la propria monoposto a Carrie Schreiner per sostituire Sophia Floersch in occasione dei prossimi test di Ad Diriyah L’incidente occorso a Macao a Sophia Floersch le impedirà di prendere parte ai test di Formula E, in programma sul circuito di Ad Diriyah il 15 dicembre. Il team HWA Racelab aveva convocato la pilota tedesca prima che venisse coinvolta nel terribile crash di qualche giorno fa, che ...

Coppa del Mondo - Vonn costretta a Saltare le gare di Lake Louise per infortunio : La stella dello sci americano Lindsey Vonn si è infortunata al ginocchio in allenamento e sarà costretta a saltare le gare in programma la prossima settimana a Lake Louise. 'Sono caduta in allenamento ...

Salta la stretta sugli sgomberi - il Viminale non risarcirà i privati : dal nostro inviato AMBURGO Salta la linea dura sugli sgomberi degli immobili occupati e dal Campidoglio tirano un sospiro di sollievo. Nel maxi emendamento al dl sicurezza spuntano due norme che,...

