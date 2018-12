Roma | tragedia durante una circoncisione | muore un bimbo di due anni | grave il fratellino

Soffocata da un wurstel a 5 anni - tragedia a Roma : La macchina carica di giocattoli e di pacchetti natalizi e una croccante sfoglia di rustico col wurtel nelle mani. A Matilde, cinque anni, è bastato un boccone di traverso, un colpo di tosse , dopo ...

Tragedia a Roma - donna si getta nel Tevere : si cercano le due gemelline : Tragedia a Roma dove una donna si è gettata nel Tevere. Da quanto si apprende la donna 38 anni, si era allontanata stamani da casa con le due figlie, gemelle di sei mesi. A dare l’allarme un passante che ha visto la donna lanciarsi nel fiume all’altezza di Ponte Testaccio. Nessuna traccia al momento delle bambine: in corso ricerche da parte dei vigili del fuoco e della polizia. La Procura di Roma ha avviato una indagine per ...

Tragedia a Roma - donna si getta nel Tevere con le figlie di 6 mesi : recuperato solo il suo corpo : Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume. La donna si sarebbe lanciata alle 6,20 da ponte Testaccio, quartiere ...

APRILIA - LANCIA 2 MOLOTOV IN UNA SCUOLA PER VENDICARSI DEI BULLI/ Video - preso piRomane : 'Sfiorata tragedia' : APRILIA, paura alla SCUOLA Rosselli. Ultime notizie, studente fa esplodere due bombe MOLOTOV provocando il panico fra gli studenti

Sulla festa della Lega a Roma pesa la tragedia di Corinaldo : Al via la festa della Lega a piazza del Popolo, musiche italiane e canzoni natalizie si susseguono, per dare il senso della festa e della moderazione. Ma pesa la tragedia di Corinaldo dove hanno perso la vita sei persone. E' lo stesso Salvini ad invitare a osservare un minuto di silenzio. Salvini è salito sul palco di piazza del Popolo a Roma per salutare i sostenitori riuniti per la seconda grande manifestazione nazionale ...

Tragedia in discoteca ad Ancona - Salvini non cancella la manifestazione di Roma : «Faremo un minuto di silenzio» : «Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i ...

Tragedia a Roma : esplode stazione di servizio - deceduto anche un Vigile del Fuoco : Una vera e propria Tragedia quella accaduta alle porte di Roma a seguito dell'esplosione di una stazione di servizio ed una autocisterna carica di carburante. Il grave fatto di cronaca nera sarebbe accaduto in pochi istanti, la Tragedia si è consumata presso un distributore di carburanti situato sulla via Salaria in direzione di Roma, precisamente nei pressi di Passo Corese. Secondo quanto trapelato dalle agenzie di stampa, sembrerebbe che ...

Tragedia a Roma : bimba cade dal quinto piano e muore - ancora ignote la cause : Una bambina è morta a Roma in zona San Paolo dopo esser caduta dal quinto piano del palazzo in cui risiedeva con la famiglia. È successo in via Villa di Lucina. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo e i sanitari del 118: inutili i tentativi di rianimare la piccola, che è morta sul colpo appena dopo la caduta. Sono attualmente in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini che dovranno far luce sul motivo ...

Tragedia a Roma - bimba precipita da sesto piano : Tragedia a Roma. Una bambina è morta dopo essere precipitata dal sesto piano di un palazzo in via della Villa di Lucina in zona Ostiense . E' stato un passante ad accorgersi di quanto stava accadendo, ...

Giusy Romaldi/ Chi è? Dalla tragedia del terremoto al fidanzato fino alla lite con Bad Matty - Amici 18 - - IlSussidiario.net : Giusy Romaldi è un'aspirante ballerina della scuola di Amici 18. Età, fidanzato, confessioni delicate e la lite con Bad Matty

Roma : tragedia a Casal Bruciato - operaio morto schiacciato : Roma – Incidente sul lavoro questa mattina verso le 10.30 in via Diego Angeli 95, nel quartiere di Casal Bruciato, dove un operaio di una ditta edile intento a svolgere lavori di ristrutturazione di uno stabile, e’ morto schiacciato. L’uomo, un kosovaro di 52 anni, si trovava su un cestello idraulico, che lui stesso manovrava e a seguito, probabilmente, di una manovra errata o di un guasto tecnico, e’ rimasto incastrato ...

Tragedia su un aereo da New York a Roma : italiano muore di malore : È stato improvvisamente colto da un malore mentre viaggiava su un aereo Alitalia da New York a Roma e per lui non c'è stato nulla da fare: un uomo italiano di 47 anni ha perso così drammaticamente la vita. Inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso in quota dei quattro medici presenti a bordo e che hanno provato a salvarlo in tutti i modi, servendosi anche di un defibrillatore.Il nostro connazionale, a quanto emergege, avrebbe accusato il ...

Roma - cade albero in mezzo alla strada mentre passa un’automobile : sfiorata tragedia. Il video : A causa del maltempo che sta investendo il nostro Paese in queste ore, e che ha colpito anche la Capitale, in viale Alessandrino un albero cade dal lato della strada proprio mentre sta passando un’auto. Il conducente, fortunatamente, riesce a fermarsi pochi istanti prima. video Facebook/Amedeo Gilotti L'articolo Roma, cade albero in mezzo alla strada mentre passa un’automobile: sfiorata tragedia. Il video proviene da Il Fatto ...

Roma : deputati Pd - Salvini usa tragedia per ennesimo comizio : Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Questa mattina siamo andati a San Lorenzo per portare 16 rose davanti al luogo dove è stata ritrovata Desirée. Lo abbiamo fatto senza clamore, col rispetto e il dolore di chi comprende che non era quello il momento per la polemica politica”. E' quanto si legge in una not