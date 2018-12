Roma Metro e buche | 205 milioni dai grillini alla giunta Raggi

Roma : 145 mln per metro - 75 per buche : ANSA, - Roma, 23 DIC - Arrivano 145 milioni in tre anni per il potenziamento e la manutenzione delle linee della metropolitana di Roma e 60 milioni in due anni , con altri 5 per l'acquisto di mezzi ...

C'è una indagine sulla metropolitana colabrodo di Roma : Roma. Mobilità nuovo fronte caldo dell’Amministrazione Raggi. Non bastavano gli Ncc furenti sotto il Senato, le nuove regole per gli autobus turistici, ora ci si mette anche la metropolitana. Il presidente dell’Atac, (nonché Dg), Paolo Simioni infatti è sottoposto a indagini preliminari da qualche s

Metro sì - metro no : la lotteria dei passeggeri Romani con Atac : Intorno alle 18.30 la stazione metro di Barberini a Roma è stata di nuovo chiusa. Lunedì sera, stessa storia. Tra venerdì e sabato, i problemi con le fermate centrali della metropolitana di Roma, linea A, sembravano risolti ma oggi Barberini è tornata agibile solo in uscita. [articlepreview id="2

Roma : riattivata circolazione metro A dopo controlli su zaino abbandonato : Roma – Al termine delle verifiche dei Carabinieri e’ stata riaperta la tratta Anagnina – Arco di Travertino della metro A. Lo zaino abbandonato sulla banchina in direzione centro aveva fatto scattare il protocollo di sicurezza e le verifiche dai quali e’ emerso che lo zaino conteneva materiale elettronico professionale. L'articolo Roma: riattivata circolazione metro A dopo controlli su zaino abbandonato proviene da ...

Roma - bloccata la linea A della Metro in direzione Anagnina per ordine della questura. : Tutta la Metro A di Roma si è fermata completamente per qualche minuto. Come è stato comunicato dall'account Twitter Info Atac. Dopo pochi minuti il servizio è stato...

Nanni : Romani e turisti vittime disagi metro ma Raggi volta le spalle : Roma – “Da giorni romani e turisti sono ostaggio delle metropolitane di Roma, con migliaia di cittadini ai quali è impossibile utilizzare le centralissime Repubblica, Barberini e Spagna per disservizi vari. Una situazione da terzo mondo sulla quale la sindaca Raggi ancora una volta preferisce voltare le spalle ai romani”. Così in una nota Dario Nanni, coordinatore di Roma e provincia di Italia in Comune. “Proprio nel ...

Ok del governo anche ai fondi per le metropolitane e le buche di Roma : Cambia l'ecotassa. Arrivano i soldi per le buche di Roma. Vengono tagliati di 600 milioni i premi che le imprese versano all'Inail. Il vertice di ieri a Palazzo Chigi ha permesso al Movimento Cinque ...

Manovra - trovati i fondi per deficit/Pil a 2 - 04% : tassa solo su auto extra-lusso e Suv - fondi per metro e buche di Roma : Le coperture ci sono per arrivare al 2,04% del rapporto deficit/Pil offerto all'Europa per evitare la procedura di infrazione. È quanto assicurano fonti di Palazzo Chigi, riguardo ad...

Roma - principio d'incendio a Termini : fumo in stazione - chiusa fermata metro B : Paura alla stazione Termini , nei corridoi che portano ai treni della metro B. Un denso fumo ha cominciato a invadere la stazione ed è scattato l'allarme anti incendio. Paura tra i viaggiatori, che ...