Roma | DiFra | Bravi a tenere dietro la Juve

Roma - DiFra : "Siamo ancora malati - ma abbiamo tirato fuori l'orgoglio" : Dopo la vittoria sofferta col Genoa, Di Francesco bada al sodo. "Si vede che siamo ancora una squadra malata - ha spiegato il tecnico della Roma - In un ambiente particolare con la contestazione in ...

Roma - DiFra suona la carica : "C'è voglia di rivalsa - col Genoa un nuovo inizio" : Dopo la brutta figura a Plzen la Roma cerca di invertire la rotta in campionato contro il Genoa . "Vedo grande voglia di rivalsa del gruppo e sento i ragazzi molto vicini - ha spiegato il tecnico ...

Pellegrini : 'Io - Romano in giallorosso. Grazie DiFra - ti devo tanto' : Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', negli ultimi anni il ruolo di trequartista ha fatto spesso le fortune dei centrocampisti giallorossi, adesso Pellegrini sembra pronto a seguire questa strada. ...