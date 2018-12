Roma choc | bimbo di 5 anni muore dopo circoncisione in casa | grave il fratello | arrestato

Roma choc : muore un bimbo e un altro è grave dopo una circoncisione a casa : Un bambino è morto e un altro è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stati sottoposti ad una circoncisione rituale in casa. E' accaduto a Monterotondo, vicino a Roma. Il bambino ...

Roma choc - gemellini di un anno circoncisi in casa da un presunto medico nigeriano : uno muore - l'altro è gravissimo : Come appreso da Leggo, questa mattina a Monterotondo, a nord di Roma, due gemellini nigeriani di un anno sono stati circoncisi all'interno di una casa famiglia. Uno dei due bambini è...

Roma - aggressione choc di 50 ultras. Il carabiniere estrae la pistola : Il video choc sta facendo letteralmente il giro dei social network. E forse solo il grande sangue freddo del carabiniere coinvolto ha evitato che ieri sera accadesse più o meno quanto successo decine di anni fa a Genova. La pistola puntata contro aggressori incappucciati, il militare costretto a indietrggiare, il carabiniere colpito in testa dal lancio di un oggetto (forse una bottiglia) e gli insulti indegni contro la divisa.Scene di ordinaria ...

Roma - le pietre d'inciampo rubate Choc in città : ira e fiaccole al sit-in : Il vuoto tra i sampietrini. I ceri,un mazzo di rose rosse freschissime. E il testo di Primo Levi: «Se questo è un uomo». È ciò che rimane delle venti pietre d'inciampo portate via nella notte tra ...

ChocoModica presentata nella sede di UnionCamere a Roma : ChocoModica 2018 è stato presentato presentata oggi nella sede Romana di UnionCamere a Roma. Esempio da esportare in tutta Italia.

“Ti ammazziamo”. Minacce alla ‘Iena’ Filippo Roma. Perché l’avvertimento choc : Da sempre in prima linea. Volto di punta delle Iene, Filippo Roma è uno che non arretra davanti a niente e, quando c’è da fare le pulci, non ne vuole sentire di scegliere. L’ultima volta è toccata al vice premier Luigi Di Maio e all’inchiesta sul padre accusato di aver tenuto lavoratori in nero nell’azienda di famiglia. A Un Giorno da Pecora Rai Radio1 Filippo Roma, ha raccontato gli ultimi sviluppi sulla delicata vicenda. Ci saranno novità sul ...

Roma - morta 14enne precipitata da sesto piano con smartphone in mano/ Selfie estremo? Genitori sotto choc - IlSussidiario.net : Roma, morta 14enne dopo esser precipitata dal sesto piano . Ultime notizie, i Genitori stavano dormendo e non si sono accorti: suicidio o Selfie estremo

Romano Fenati choc : il pilota di Moto3 sfreccia in autostrada e insulta gli agenti - denunciato : Romano Fenati choc. Strepiti e ingiurie contro gli agenti della polizia Stradale di Porto San Giorgio nelle Marche che lo avevano fatto accostare in autostrada dopo averlo sorpreso a sfrecciare...

Choc a Roma : arbitro aggredito rischia la vita - salvato da massaggiatore espulso : ... che ha fatto scattare la follia: due uomini tra i 25 e i 35 anni, scrive Il Corriere dello Sport, scavalcano il recinto che separa gli spogliatoi, in particolare quello degli arbitri, dal resto ...

Corona - le accuse choc : "Tu che stai a Roma - preparati a pagare le pene dell'inferno" : L'ex re dei paparazzi torna a sfogarsi sul furto subito due mesi fa, messo a segno, stando alla sua versione, da una grande...

Rissa choc sulla Roma-Lido la sera di Halloween : denunciati 2 ucraini per tentata rapina : Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri i due uomini ripresi in un video mentre la sera di Halloween aggredivano un immigrato su un treno della linea Roma-Lido. Secondo quanto si è appreso ...

Botte sulla Roma-Lido - ecco chi sono i due aggressori : «Individuati e denunciati» VIDEO CHOC : Botte e violenza su un treno della linea Roma-Lido: i carabinieri hanno individuato e denunciato i due uomini ripresi in un VIDEO CHOC mentre, la notte di Halloween, aggredivano un immigrato. I due...

Roma - pestaggio choc in metro. Il vagone si trasforma in un ring : Una vera e propria rissa senza esclusioni di colpi. All'interno di un vagone della metro di Roma è andato in scena un vero e proprio incontro di boxe. Intorno alle 21.30 di mercoledì scorso un ragazzo straniero è stato aggredito e picchiato in modo selvaggio da un uomo con la testa rasata proprio davanti agli occhi degli latri passeggeri. Lo straniero è stato colpito ripetutamente al volto e in pochi istanti è finito per terra. Una donna, tra i ...

Rissa choc sulla metro Roma-Lido/ Video ultime notizie : donna insanguinata - "la capitale è fuori controllo" - IlSussidiario.net : Rissa choc sulla metro Roma-Lido, Video. Botte e pugni, donna insanguinata: 'La capitale è fuori controllo'. Le ultime notizie