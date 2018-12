tuttosport

: Roma: 145 mln per metro, 75 per buche - Ultima Ora - ippolitasantare : Roma: 145 mln per metro, 75 per buche - Ultima Ora - marino29b : RT @StefanoMenicucc: Roma: 145 mln per metro, 75 per buche - Ultima Ora - gstelluti : RT @Virus1979C: Nel #maxiemendamento alla Manovra fondi per Roma: 145 milioni in tre anni per il potenziamento e la manutenzione delle line… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) ANSA, -, 23 DIC - Arrivano 145 milioni in tre anni per il potenziamento e la manutenzione delle linee dellapolitana die 60 milioni in due anni , con altri 5 per l'acquisto di mezzi ...