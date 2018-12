Ritiro Usa dalla Siria | Macron deplora la decisione di Trump | Un

Ritiro truppe Usa dal Medioriente - è un paradosso ma Trump sta facendo lo stesso errore di Obama : Negli Stati Uniti la notizia che le truppe tornano a casa dall’Afghanistan e dalla Siria ha sorpreso non pochi. La politica estera di Trump è stata chiara dal primo giorno in cui ha preso possesso della Casa Bianca e può essere riassunta con uno slogan “Make America Great Again at Home”, in altre parole: smettiamo di fare i poliziotti del mondo ed occupiamoci delle nostre cose. Ciononostante, negli ultimi due anni, una schiera di politici e ...

Usa - si dimette anche l’inviato anti-Isis per il Ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste : “Stato islamico sconfitto” : Dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis, Donald Trump deve incassare un’altra perdita pesante. Si è infatti dimesso l’inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis Brett McGurk, anche lui in polemica con la decisione del capo della Casa Bianca di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Nella lettera di dimissioni, McGurk afferma che l’Isis è in fuga ma non è sconfitto e spiega come il ...

L'inviato USA per la coalizione anti-ISIS si dimette dopo il Ritiro dalla Siria - : In precedenza, la decisione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha causato le dimissioni del Segretario della Difesa James Mattis. Brett McGurk, l'ambasciatore degli Stati Uniti per la ...

Turchia costretta a temporeggiare operazione militare in Siria dopo Ritiro truppe USA - : Secondo il presidente turco Erdogan, ha avuto colloqui nel merito con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La decisione degli Stati Uniti di ritirare le proprie truppe dalla Siria ha ...

Usa - Jim Mattis lascia in polemica con Trump per il Ritiro dalla Siria - : Il capo del Pentagono da febbraio abbandona l'incarico dopo l'inattesa decisione dell'amministrazione di portare via le truppe dal Medio Oriente. Secondo il generale, "il presidente merita un ...

Gli USA preparano il Ritiro dell'esercito dalla Siria : Gli Stati Uniti preparano il ritiro totale dell'esercito dalla Siria. 'Abbiamo sconfitto l'Isis, era l'unica ragione per essere lì', ha scritto ieri su Twitter Donald Trump confermando di fatto la ...

Putin a tutto campo : dubita per Ritiro Usa dalla Siria - difende Brexit di May : ... un palcoscenico a cui comunque il presidente russo non vuole rinunciare ma da cui si offre al mondo con la solita solennità figlia di una nostalgia per il passato che non passerà mai. Dubbi e ...

Al via il Ritiro Usa dalla Siria fra sconcerto e opposizione americani - e curdi - : Comincia dalla Siria nord-orientale il ritiro delle truppe statunitensi. Una decisione che ha lasciato il dipartimento della Difesa e la politica americani in subbuglio perché il ritiro si tradurrebbe anche in un vero e proprio tradimento delle milizie alleate curde.

Trump : 'Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria'. Verso il Ritiro delle truppe Usa : Washington - 'Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria, l'unica ragione di essere lì'. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , annuncia con un tweet la pianificazione di un 'completo' e 'rapido' ...

Siria - Usa : “iniziato il Ritiro delle truppe”. Timori del Pentagono : Turchia attaccherà i curdi e Russia e Iran avranno più spazio : Washington ha dato il via al ritiro delle truppe dalla Siria. “Abbiamo iniziato a riportare a casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna”, afferma la Casa Bianca in una nota. “Cinque anni fa, l’Is (Islamica state, lo Stato islamico, ndr) era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato” nella regione. La notizia ...

Siria - Casa Bianca : "Iniziato il Ritiro delle truppe Usa". Trump : "Abbiamo sconfitto l'Isis" : Per Donald Trump è giunto il momento di ritirare le truppe americane dalla Siria. "Abbiamo iniziato a riportare a Casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna", ha scritto la Casa Bianca in una nota. "Cinque anni fa, l'Is era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato". L'annuncio arriva qualche ora dopo il tweet in cui il ...

Gli USA verso il Ritiro dalla Siria. Trump : abbiamo sconfitto l'ISIS - Sky Tg24 - : L'annuncio del richiamo dei 2.000 soldati potrebbe arrivare a breve, ma il Pentagono sta cercando di dissuadere il presidente, temendo si possa cedere l'influenza sul Paese mediorientale a Russia e ...

Gli Usa verso il Ritiro dalla Siria. Trump : «Isis sconfitto - era unico motivo per restare». Pentagono contrario : «Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria ed era l'unica ragione di essere lì». Lo ha scritto Donald Trump su Twitter, confermando la decisione degli Stati Uniti di preparare...

Ritiro Usa dalla Siria - Trump : «Sconfiggere Isis era unico motivo per restare lì» : Un tweet del presidente lascia intendere come sia imminente il disimpegno dallo scenario Siriano. I contatti con Erdogan e i timori del Pentagono sul tradimento dell'alleato curdo