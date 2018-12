Ritiro truppe Usa dal Medioriente | è un paradosso ma Trump sta facendo lo stesso errore

ilfattoquotidiano

: Usa, si dimette anche l’inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste: “Stato islamico… - fattoquotidiano : Usa, si dimette anche l’inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste: “Stato islamico… - gaejimmy : RT @sputnik_italia: Media: conversazione di Trump ed Erdogan sul ritiro delle truppe dalla Siria - sputnik_italia : Media: conversazione di Trump ed Erdogan sul ritiro delle truppe dalla Siria -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Negli Stati Uniti la notizia che letornano a casa dall’Afghanistan e dalla Siria ha sorpreso non pochi. La politica estera diè stata chiara dal primo giorno in cui ha preso possesso della Casa Bianca e può essere riassunta con uno slogan “Make America Great Again at Home”, in altre parole: smettiamo di fare i poliziotti del mondo ed occupiamoci delle nostre cose. Ciononostante, negli ultimi due anni, una schiera di politici e militari è riuscita ad evitare che Donaldla perseguisse senza eccessivi danni. Purtroppo tutti quanti sono stati messi alla porta per questo motivo. Il motivo? Il presidente non vuole essere contradetto, è lui che decide cosa fare e come farlo.Le dimissioni di Mattis, ministro della difesa, dopo l’ennesimo assurdo tweet didove annunciava agli americani ed al mondo che gli Stati Uniti ritiravano le, confermano questa analisi e ...