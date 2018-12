Riforma Sport 2019 | il Governo non fa concessioni Coni depotenziato | cambia tutto e

Riforma dello sport - Giovanni Malagò : “Governo disposto ad ascoltarci. Ci saranno novità? Mi sembra che ci siano i presupposti” : Giovanni Malagò è tornato a parlare in merito alla Riforma dello sport contenuta all’interno della Legge di Bilancio che il governo dovrebbe approvare prima di Natale. Il Presidente del Coni aveva parlato a lungo con i sottosegretari Giorgetti e Valente nelle scorse settimane, lo scontro tra il numero 1 dello sport italiano e i due politici era stato molto aspro in merito a questo tema ma nelle ultime ore i rapporti sembrano essere ...

Giovanni Malagò incontra Giorgetti e Valente : “Clima disteso - passi in avanti sulla Riforma dello sport” : Oggi Giovanni Malagò ha incontrato Giancarlo Giorgetti e Simone Valente, il Presidente del Coni e i due sottosegretari hanno parlato in merito alla riforma dello sport contenuta all’interno della Legge di Bilancio che il Governo dovrà approvare entro la fine dell’anno. Il numero 1 dello sport italiano ha mostrato un velato ottimismo: “Accordi raggiunti assolutamente no, ma decisamente un clima molto disteso, propositivo e ...

Riforma Coni - Alessia Zecchini : 'Non voghliamo essere sportivi di serie B' : Non la tocchiamo, ma - tra un'immersione e un volo planare - Alessia Zecchini un appello in questa fase decisiva per il suo mondo lo fa: 'Ai politici tutti chiedo di ascoltare le voci degli atleti, ...

Riforma Sport - Malagò : 'C'è grande disponibilità a lavorare senza fratture' : 'Non voglio proprio fare polemiche. Continuano sempre a cercare di provocarmi, di mettermi delle parole che non sono mai state dette. Non c'è nulla da dire, da commentare. Salvo che gli organi del ...

Riforma Sport - Malagò : 'Soci Aniene? Organi del Coni sono elettivi' : 'Non voglio proprio fare polemiche. Continuano sempre a cercare di provocarmi, di mettermi delle parole che non sono mai state dette. Non c'è nulla da dire, da commentare. Salvo che gli Organi del ...

Riforma Coni - Pellegrini e Lupo con Malagò : “Lasciamo lo sport allo sport”. Salvini : “Lì girano tanti soldi” : Al fianco di Giovanni Malagò ora provano a schierarsi anche gli atleti azzurri, per cercare di fermare la Riforma dello sport inserita dal governo Conte nella bozza della manovra. Il numero uno del Coni, dopo giorni di mediazione e resistenza sotto traccia, era uscito allo scoperto nel suo discorso al Consiglio nazionale del 15 novembre, parlando di “occupazione del Comitato olimpico da parte del governo”. L’attacco dei ...

Riforma Coni - Lupo e Pellegrini : giù le mani dallo sport. Salvini : 'Malagò nervoso - lì girano soldi' : Lupo, argento del beach volley due anni fa, su Instagram parla di ''politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo...Assurdo! No grazie''. Gli risponde l'olimpionica Federica ...

Coni : Pellegrini e Lupo contro la Riforma - 'giù le mani dallo sport' : contro l'annunciata riforma del Coni da parte del Governo si schierano due pezzi da novanta dello sport italiano: la nuotatrice Federica Pellegrini e il pallavolista Daniele Lupo, entrambi portabandiera azzurri a Rio 2016. "Le Olimpiadi 2020 si avvicinano - scrive Lupo su Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae proprio durante le Olimpiadi in Brasile - le qualifiche per strappare un pass a Tokyo sono ad un passo... ...

Coni : Pellegrini e Lupo contro la Riforma - giù le mani dallo sport : contro l'annunciata riforma del Coni da parte del Governo si schierano due pezzi da novanta dello sport italiano: la nuotatrice Federica Pellegrini e il pallavolista Daniele Lupo, entrambi portabandiera azzurri a Rio 2016. "Le Olimpiadi 2020 si avvicinano - scrive Lupo su Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae proprio durante le Olimpiadi in Brasile - le qualifiche per strappare un pass a Tokyo sono ad un passo... ...

"Lasciamo sport a sport" - Pellegrini e Lupo contro Riforma Coni : ...a Tokyo sono ad un passo e anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia l'unica notizia che si legge è della politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo.

Riforma del Coni - Lupo e Pellegrini : 'Giù le mani dallo sport'. Salvini : 'Malagò molto nervoso' : anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia...L'unica notizia che si legge è della politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo... Assurdo!! No grazie W ...

Quella Riforma dello sport senza tempismo : E quello di una riforma della governance dello sport che a parole tutti vogliono e tutti benedicono ma che forse sarebbe stato meglio far partire da una nuova legge sullo sport e non da un misero ...

Riforma dello sport - Magoni : "Va rivista e bisogna trovare un'intesa" : È necessario che si trovi un accordo poiché lo sport deve rimanere sport, non stato". Malgrado i timori, l'attuale assessore regionale al turismo non esclude la possibilità di applicare modifiche al ...

Malagò contro il governo : "Coni ucciso in 4 righe"/ Ultime notizie : "Riforma dello sport? No - un'occupazione" - IlSussidiario.net : Malagò contro il governo: "Coni ucciso in 4 righe. Riforma dello sport? No, un'occupazione". Le Ultime notizie sull'attacco