Riforma sostegno rinviata al 1° settembre 2019

Insegnanti sostegno - governo blocca la Riforma Renzi e riparte da zero. Ma a gennaio è rischio cortocircuito : Indietro tutta: la riforma del sostegno cambia di nuovo. La Buona scuola dei governi Renzi-Gentiloni aveva preparato una piccola rivoluzione; il governo Lega-M5s ha detto che è tutto da rifare. O meglio: il testo sarà rivisto, perché non convinceva famiglie e associazioni. In futuro si programma una riforma più soft, che lascia comunque alle scuole la decisione sul numero di ore da assegnare per ogni ragazzino, guardando più al contesto ...

Scuola : sostegno disabili - arriva altra Riforma con poche luci e molte ombre : Posticipare dal 1° gennaio prossimo al 1° settembre 2019 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2017, in modo da far approvare nel frattempo una riforma del sostegno: è questa l'intenzione ...

Riforma del sostegno : il Miur vuole posticipare l'entrata in vigore del Dlgs 66/2017 : Il decreto legislativo 66/2017 sulla Riforma del sostegno che era prevista per il 1° gennaio 2019, rischia di slittare al 1° settembre 2019 così da permettere eventuali modifiche o totali stravolgimenti. Questa sembra infatti l'intenzione del governo e del Miur. Ad annunciarlo è il sottosegretario all'Istruzione del Movimento 5 Stelle Giuliano. Giuliano M5S: 'Apportare alcune modifiche alla Riforma del sostegno' "La norma che si va a correggere ...

Riforma sul Sostegno - ultime notizie : Giuliano annuncia modifiche - ecco quali : ultime notizie 5 dicembre 2018 sulla Riforma sul Sostegno – Il Miur, con in testa il sottosegretario Salvatore Giuliano, preannunciano modifiche sostanziali al Dlgs 66/17. L’intenzione del Ministero della Pubblica istruzione riguarderebbe il depotenziamento, fino alla sua completa estromissione dei Gruppi territoriali di l’inclusione (GIT), dalle competenze riguardanti le proposte delle ore di Sostegno da assegnare agli alunni ...